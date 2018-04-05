Общество

сегодня, 15:20

Отремонтируем, проконтролируем, посмотрим…

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#дорожные работы
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Отремонтируем, проконтролируем, посмотрим…

Общественники вместе с дорожниками проверили состояние дорог в Липецке.

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Вот и наступила весна, а вместе с ней региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Липецкой области запустило рейды по дорогам.

Сегодня общественники решили посмотреть на куст спальных районов в юго-западной части города. Компанию в этом им составил главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов и журналисты. Маршрут выбрали не с потолка – метки с недовольными отзывами занесли сами липчане на «Карту убитых дорог» Народного фонта.

Проверка началась на улице Водопьянова. Ежегодно от остановки «Улица Смургиса» до остановки «23 микрорайон» асфальт здесь смывается по несколько раз: сначала талыми водами, потом дождями… Сейчас ездить по улице невозможно, яма на яме.

- Конкретно по этому участку поступило 15 обращений, - отметил координатор по организационной работе регионального исполкома ОНФ Артем Коровников.

Поглядев на ситуацию, главный смотритель рассказал, что капитальный ремонт этого отрезка улицы в 2018 году не планируется. Когда сойдет вода, а улица еще и залита, на ямы накатают латки.

Утонул специальный измерительный брус «колобашка» и в ямах на кольцевой развязки улиц Стаханова и Белана. Эдуард Кудряшов заявил, что дыры заделают муниципальные дорожники.

Самые страшные ямы на улице Стаханова от перекрестка с проспектом 60 лет СССР до перекрестка с улицей Водопьянова. Дело в том, что дорога здесь в последний раз капитально ремонтировалась лет 15 назад. Специалисты даже сходу не вспомнили дату. Но и здесь липчан будет ждать в лучшем случае ремонт «картами».

Естественно, всех мучал вопрос, почему из года в год липчане и дорожники сталкиваются с одной и той же проблемой. Эдуард Кудряшов сразу сказал, что за своих предшественников он ответ держать не может.

- Я не снимаю с нас ответственности, но факторов много, - отметил Эдуард Кудряшов. – Поэтому я не могу сказать, что именно мы виноваты в этой беде.

Отдельно был задан вопрос и по вырезанным дорожниками ямам. Почему их заливают асфальтом не сразу, а через несколько дней? По словам смотрителя, причина в нехватке специальной техники, но порой дорожники просто не успевают, и пообещал ситуацию исправить.

По итогам встречи представители администрации обещали проконтролировать ремонт осмотренных участков. Общественники в свою очередь проконтролируют эти обещания, а также запросят конкретную информацию по гарантийным срокам конкретных участков дорог и латок.





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#дорожные работы
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Комментарии (10)

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ерунда какая то

14 минут назад
как то лучше когда снег был-асфальт идеален просто,а сейчас то яма то канава
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Зема

30 минут назад
когда чиновников и хозяев этих чудиков, которые в лужи асфальт заливают, будут живьем закатывать в ямы, тогда будет толк. а еще на мостах вешать, че бы каждый год один и тот же мост не чинили, бабло не отмывали
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Ольга

34 минуты назад
ккк, и Индустриальная тоже, каждый год латают одни и те же ямы, ямы сантиметров 20 в глубину
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Водитель

38 минут назад
На пересечении Водопьянова и Стаханова был артобстрел.
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3,14здеть не мешки ворочать

42 минуты назад
Так и будет ездить по дырам пока снег не выпадет
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///

59 минут назад
отстаньте уже от чиновников... они за Россию радеют... скоро Липецк развалится и переедем жить куда нибудь... о вас же заботятся чтобы вы не жили как свиньи.
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яма

сегодня, 15:35
Особо отмечу, что государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически вытесняют его с рынков, монополизируя эти рынки», — сказал Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию конкуренции. «Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрывается предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела», — продолжил глава государства.
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Протрезвевший электорат

сегодня, 15:33
А куда дели Гулю, Сизоненко, Хохлова??? Верните, пропадем ведь все!!!
ответить

Ха

сегодня, 15:33
А нахрена мы тогда налоги платим ? И куда они испаряются ? Скоро из города один военно-испытательный полигон будет
ответить

ккк

сегодня, 15:30
депутатская!!! ямы по пояс!!!!!!
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