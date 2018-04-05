Отремонтируем, проконтролируем, посмотрим…

Общественники вместе с дорожниками проверили состояние дорог в Липецке.



Вот и наступила весна, а вместе с ней региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Липецкой области запустило рейды по дорогам.

Сегодня общественники решили посмотреть на куст спальных районов в юго-западной части города. Компанию в этом им составил главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов и журналисты. Маршрут выбрали не с потолка – метки с недовольными отзывами занесли сами липчане на «Карту убитых дорог» Народного фонта.

Проверка началась на улице Водопьянова. Ежегодно от остановки «Улица Смургиса» до остановки «23 микрорайон» асфальт здесь смывается по несколько раз: сначала талыми водами, потом дождями… Сейчас ездить по улице невозможно, яма на яме.

- Конкретно по этому участку поступило 15 обращений, - отметил координатор по организационной работе регионального исполкома ОНФ Артем Коровников.

Поглядев на ситуацию, главный смотритель рассказал, что капитальный ремонт этого отрезка улицы в 2018 году не планируется. Когда сойдет вода, а улица еще и залита, на ямы накатают латки.

Утонул специальный измерительный брус «колобашка» и в ямах на кольцевой развязки улиц Стаханова и Белана. Эдуард Кудряшов заявил, что дыры заделают муниципальные дорожники.

Самые страшные ямы на улице Стаханова от перекрестка с проспектом 60 лет СССР до перекрестка с улицей Водопьянова. Дело в том, что дорога здесь в последний раз капитально ремонтировалась лет 15 назад. Специалисты даже сходу не вспомнили дату. Но и здесь липчан будет ждать в лучшем случае ремонт «картами».

Естественно, всех мучал вопрос, почему из года в год липчане и дорожники сталкиваются с одной и той же проблемой. Эдуард Кудряшов сразу сказал, что за своих предшественников он ответ держать не может.

- Я не снимаю с нас ответственности, но факторов много, - отметил Эдуард Кудряшов. – Поэтому я не могу сказать, что именно мы виноваты в этой беде.

Отдельно был задан вопрос и по вырезанным дорожниками ямам. Почему их заливают асфальтом не сразу, а через несколько дней? По словам смотрителя, причина в нехватке специальной техники, но порой дорожники просто не успевают, и пообещал ситуацию исправить.

По итогам встречи представители администрации обещали проконтролировать ремонт осмотренных участков. Общественники в свою очередь проконтролируют эти обещания, а также запросят конкретную информацию по гарантийным срокам конкретных участков дорог и латок.















