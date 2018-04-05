Проверка нашла нарушения в работе частной стоматологической клиники

Организации выписан штраф.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел дело по заявлению регионального отделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в отношении ООО «Новолипецкая стоматологическая клиника». Липецкий Росздравнадзор просил привлечь частную стоматологию к ответственности за выявленные нарушения.



Как указано в решении суда, в декабре 2017 года в организации проходила выездная плановая проверка. Сотрудников Росздравнадзора смутило наличие в клинике не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских приборов. В числе сомнительных аппаратов оказались ультразвуковая ванна, стоматологический рентген. Суд пришел к выводу, что в медицинской организации осуществляется использование медицинского изделия, не зарегистрированного в установленном порядке. Кроме того, комиссией выявлено медицинское оборудование, подлежащее регулярному техническому обслуживанию, обследование которого не

производится. Вместе с этим, в ООО «Новолипецкая стоматологическая клиника» журналы технического обслуживания велись с нарушением методических рекомендаций.



Комиссией отмечено, что в стоматологии осуществляется обращение медицинских изделий, не соответствующих требованиям нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя. По запросу комиссии для проверки были представлены 18 медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Проверка выяснила, что медицинская помощь была осуществлена без оформления добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, подписанного пациентом или его законным представителем. Административный орган квалифицировал действия клиники как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).



Суд удовлетворил требования Росздравнадзора и привлек стоматологическую клинику к ответственности. Организации выписан штраф на 30 000 рублей. Решение вступило в законную силу.