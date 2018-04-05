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В Ставропольском крае рухнул вертолет‍

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#Ставрополь #крушение вертолета
В Ставропольском крае рухнул вертолет‍

Сообщается, что на место падения выехали экстренные службы региона.

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолёт, в аварии пострадал пилот.

«При выполнении сельскохозяйственных работ упал вертолет. На борту находился один пилот, он получил травмы», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил внеплановую посадку на Ставрополье.

В Единой дежурной диспетчерской службе Шпаковского района Ставропольского края подтвердили факт падения вертолета. "Поступило сообщение о падении вертолета, информация уточняется", - сказали в диспетчерской службе.
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#Ставрополь #крушение вертолета

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