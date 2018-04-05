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В Ставропольском крае рухнул вертолет
Сообщается, что на место падения выехали экстренные службы региона.
В Ставропольском крае потерпел крушение вертолёт, в аварии пострадал пилот.
«При выполнении сельскохозяйственных работ упал вертолет. На борту находился один пилот, он получил травмы», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Выясняются причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил внеплановую посадку на Ставрополье.
В Единой дежурной диспетчерской службе Шпаковского района Ставропольского края подтвердили факт падения вертолета. "Поступило сообщение о падении вертолета, информация уточняется", - сказали в диспетчерской службе.
«При выполнении сельскохозяйственных работ упал вертолет. На борту находился один пилот, он получил травмы», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Выясняются причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил внеплановую посадку на Ставрополье.
В Единой дежурной диспетчерской службе Шпаковского района Ставропольского края подтвердили факт падения вертолета. "Поступило сообщение о падении вертолета, информация уточняется", - сказали в диспетчерской службе.