Карантин объявлен уже в четырёх школах Липецка

Везде - частичный.

В школы Липецка продолжает возвращаться карантин. С завтрашнего дня частичный карантин объявлен в гимназии под номером 12. Как сообщили в образовательном учреждении, там приостановлены занятия всего в одном классе.



В липецких школах продолжается мониторинг посещаемости, и в случае регистрации гриппа и ОРВИ у 20% и более учащихся принимаются меры по частичному приостановлению занятий. По последним данным, приостановлены занятия в 8-ми классах четырех школ города: это школы под номерами 12, 18, 40, 59.



Несмотря на завершение общегородского карантина, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия - масочный режим и другие.



В нашем регионе сейчас циркулируют сразу три вируса гриппа: грипп А (H1N1), грипп А(H3N2), грипп В.