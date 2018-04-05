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Карантин объявлен уже в четырёх школах Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп

Везде - частичный.

В школы Липецка продолжает возвращаться карантин. С завтрашнего дня частичный карантин объявлен в гимназии под номером 12. Как сообщили в образовательном учреждении, там приостановлены занятия всего в одном классе.

В липецких школах продолжается мониторинг посещаемости, и в случае регистрации гриппа и ОРВИ у 20% и более учащихся принимаются меры по частичному приостановлению занятий. По последним данным, приостановлены занятия в 8-ми классах четырех школ города: это школы под номерами 12, 18, 40, 59.

Несмотря на завершение общегородского карантина, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия - масочный режим и другие.

В нашем регионе сейчас циркулируют сразу три вируса гриппа: грипп А (H1N1), грипп А(H3N2), грипп В.
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#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (3)

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Вольнов

3 минуты назад
Че 12 гимназия ВЫШЛИ??
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.....

18 минут назад
Зато во вторник 12 гимназия была впереди планеты всей- вперед, к знаниям. А теперь классы закрывает , смех
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Департамент образования

53 минуты назад
Не нойте, завтра вечером полный объявим, а в понедельник утром отменим. Мы ведь умные и образованные.
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