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В Кремле пообещали защитить экипаж «Норда»

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#Норд #Россия #Украина
В Кремле пообещали защитить экипаж «Норда»

В Кремле намерены отстаивать интересы членов экипажа задержанного в украинских территориальных водах судна «Норд» в рамках международного права. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в российской юрисдикции, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого", — сказал он.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи, - передает РИА-Новости.
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#Норд #Россия #Украина

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