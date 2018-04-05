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Обвиняемый в убийстве обматерил следователя в зале суда

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#оскорбление представителя власти
Обвиняемый в убийстве обматерил следователя в зале суда

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении липчанина, оскорбившего участника судебного разбирательства. Действия обвиняемого в убийстве следствием квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

По данным следствия, 22 марта в Левобережном районном суде Липецка во время разбирательства по уголовному делу об убийстве липчанки во время распития спиртных напитков летом прошлого года, подсудимый оскорбил следователя, выступавшего в качестве свидетеля. В адрес сотрудника регионального следственного управления СК России фигурант высказался грубой нецензурной бранью, что было отражено в протоколе судебного заседания.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 4 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

1 944
#оскорбление представителя власти

Комментарии (1)

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Кацман

47 минут назад
Я всегда таки говорил, что правду-матку в глаза - это таки не дипломатично
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