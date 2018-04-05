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Украина обвинила сотрудника Генштаба России в организации теракта в Киеве
МВД Украины квалифицировало взрыв как теракт. Господин Мосийчук называет взрыв покушением и считает, что он был организован Россией.
Украинские спецслужбы считают, что организатором взрыва в Киеве в октябре 2017 года, во время которого пострадал народный депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, был представитель главного управления Генштаба Российской Федерации, имя которого установить не удалось, - сообщает LB.ua.
По словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, террористы хотели убить Мосийчука. «Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Лысака с Григоряном и постановки задачи», — заявил он. Во время пребывания на Украине военный использовал паспорт гражданина России.
Кононенко назвал имена исполнителей теракта: уроженца Азербайджана Александра Григоряна и уроженца Волыни Игоря Лысака. Они оба объявлены в розыск и оба, по словам замглавы СБУ, скрываются в России. Еще один причастный к теракту — Михаил Мятных — задержан.
Взрыв в Киеве произошел 25 октября на улице Мицкевича, у студии телеканала Espresso TV. Взорвался заминированный мотоцикл. В это время из двери выходили Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые получили ранения и были госпитализированы. При взрыве погибли два человека, в том числе охранник Мосийчука.
Депутат Рады Антон Геращенко обвинил в организации взрыва российские спецслужбы. По его мнению, целью взрыва была дестабилизация общественно-политической обстановки на Украине на фоне протестов в Киеве. О причастности к теракту «вражеских спецслужб» заявил и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко, - передает РБК.