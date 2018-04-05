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Украина призвала мировое сообщество не допустить строительства «Северного потока — 2»‍

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#Украина #Рада #Северный поток-2
Украина призвала мировое сообщество не допустить строительства «Северного потока — 2»‍

Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает сделать всё возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2.

Верховная рада Украины призвала правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что данное заявление на заседании Рады поддержали 266 парламентариев, - пишет Газета.ru.

В Раде отметили, что из-за строительства газопровода утвердится «абсолютная монополия» России на газовом рынке Европы.

«Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта», — сказано в заявлении парламента.

Ранее на Украине рассказали о способах противодействия строительству «Северного потока — 2».
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#Украина #Рада #Северный поток-2

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