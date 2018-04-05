сегодня, 13:04
Украина призвала мировое сообщество не допустить строительства «Северного потока — 2»
Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает сделать всё возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2.
Уточняется, что данное заявление на заседании Рады поддержали 266 парламентариев, - пишет Газета.ru.
В Раде отметили, что из-за строительства газопровода утвердится «абсолютная монополия» России на газовом рынке Европы.
«Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта», — сказано в заявлении парламента.
Ранее на Украине рассказали о способах противодействия строительству «Северного потока — 2».