Городские службы продолжают расчистку русла ручья Студеный

В районе улиц 9 Января и Ниженки продолжается расчистка ручья Студеный. Как сообщили в управлении Правобережным округом, 4 апреля примерно в 22 часа был отмечен резкий подъем уровня воды в русле.

Предположительно это связано с обильным таянием снега, скопившегося на полях. Особенно сложная ситуация наблюдалась в районе дома №21 по ул. 9 Января и у одного из мостов ул. ХХ Партсъезда. На место оперативно прибыли специалисты управления по делам ГО и ЧС, также сюда была стянута техника управления благоустройства, АО «ЛГЭК». В результате проведенных работ удалось не допустить подтопления жилья, а уже через несколько часов вода начала спадать.

В рамках подготовки территорий областного центра к паводку порядка 2,5 километров русла ручья Студеный было расчищено от сухостоя и поросли. Причиной задержки воды стали заторы из бытового мусора и пластиковой тары. Таким образом, в течение ночи и до полудня 5 апреля из русла было удалено свыше 30 кубометров ПЭТ-тары и прочих твердых коммунальных отходов. Руководство города и управлений территориальными округами еще раз призывает граждан складировать ТКО только в специально отведенных местах и поддерживать порядок на территориях, прилегающих к домовладениям.

- Большая вода не в первый раз приходит к нам с полей. Буквально накануне я был в районе гражданского аэропорта и видел, как по оврагам текут целые реки. Вместе с тем, профильные подразделения администрации города всегда готовятся к развитию событий по наихудшему сценарию. Поэтому накануне и удалось избежать подтопления домов. Однако хотелось бы еще раз обратить внимание граждан на необходимость соблюдения правил благоустройства. Безопасным пропуск талых и паводковых вод будет только в результате нашей совместной работы, - отметил начальник управления Правобережным округом администрации города Липецка Вячеслав Погорелов.