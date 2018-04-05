Ельчане осуждают лихача с перекрестка.

Паблик «ДТП и ЧП Елец Онлайн» опубликовал видеозапись нарушения правил дорожного движения, присланную подписчиком. В объектив регистратора попал лихач, который вылетает на перекресток и подрезает КамАЗ. Ситуация имела место на пересечении трассы М4 и Орловского шоссе в Ельце.Такое поведение лихача из синей «легковушки» вызвало гнев у автолюбителей. Пользователи соцсети активно обсуждают аварийную ситуацию и осуждают автомобилиста.- Машину жалко... Был бы танк получил бы в бок, - прогнозирует Кристина.- ...на том свете круглосуточно принимают! - замечает Евгений.- Много таких водятлов, которые даже элементарно посмотреть по сторонам не могут, - делится наблюдением Денис.