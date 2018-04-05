Общество

54 минуты назад

«Был бы танк — получил бы в бок»

8 814
#ДТП #авария
«Был бы танк — получил бы в бок»

Ельчане осуждают лихача с перекрестка.

Паблик «ДТП и ЧП Елец Онлайн» опубликовал видеозапись нарушения правил дорожного движения, присланную подписчиком. В объектив регистратора попал лихач, который вылетает на перекресток и подрезает КамАЗ. Ситуация имела место на пересечении трассы М4 и Орловского шоссе в Ельце.



Такое поведение лихача из синей «легковушки» вызвало гнев у автолюбителей. Пользователи соцсети активно обсуждают аварийную ситуацию и осуждают автомобилиста.

- Машину жалко... Был бы танк получил бы в бок, - прогнозирует Кристина.

- ...на том свете круглосуточно принимают! - замечает Евгений.

- Много таких водятлов, которые даже элементарно посмотреть по сторонам не могут, - делится наблюдением Денис.
8 814
#ДТП #авария

Комментарии (8)

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водитель шехмана

1 минуту назад
Я в таких случаях даже на тормоз не нажимаю - надо лечить дебилов
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48

7 минут назад
Кацман Когда тебя пиковые продырявили?
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Haylie Sorbera

13 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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Неавтофанат

37 минут назад
Осколок Тунгусского метеорита ищет своих!
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ГАИ

39 минут назад
ну сдох бы ,да х..й на него
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Гидравлический Ампер

42 минуты назад
Ещё вариант: рэальный пацанэ на дивяткэ.
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Кацман

44 минуты назад
Боцман, не факт - могут быть черномазые зверьки
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Боцман

47 минут назад
Как правило это тонкошеий , долговязый молодой гаденыш .
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