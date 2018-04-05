Общество
54 минуты назад
«Был бы танк — получил бы в бок»
Ельчане осуждают лихача с перекрестка.
Паблик «ДТП и ЧП Елец Онлайн» опубликовал видеозапись нарушения правил дорожного движения, присланную подписчиком. В объектив регистратора попал лихач, который вылетает на перекресток и подрезает КамАЗ. Ситуация имела место на пересечении трассы М4 и Орловского шоссе в Ельце.
Такое поведение лихача из синей «легковушки» вызвало гнев у автолюбителей. Пользователи соцсети активно обсуждают аварийную ситуацию и осуждают автомобилиста.
- Машину жалко... Был бы танк получил бы в бок, - прогнозирует Кристина.
- ...на том свете круглосуточно принимают! - замечает Евгений.
- Много таких водятлов, которые даже элементарно посмотреть по сторонам не могут, - делится наблюдением Денис.
Такое поведение лихача из синей «легковушки» вызвало гнев у автолюбителей. Пользователи соцсети активно обсуждают аварийную ситуацию и осуждают автомобилиста.
- Машину жалко... Был бы танк получил бы в бок, - прогнозирует Кристина.
- ...на том свете круглосуточно принимают! - замечает Евгений.
- Много таких водятлов, которые даже элементарно посмотреть по сторонам не могут, - делится наблюдением Денис.
водитель шехмана
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