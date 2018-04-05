Общество

сегодня, 12:07

В департаменте транспорта со страхом ждут выезда на Петровский мост дачников

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#Петровский мост
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В департаменте транспорта со страхом ждут выезда на Петровский мост дачников

Работающий люд уже приспособился к новой жизни.

Как сообщили GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка, сегодня впервые с момента реорганизации дорожного движения, введенного на период реконструкции Петровского моста, на новой ветке Петровского моста не было заторов. Выходит, горожане вняли-таки голосу разума и стали активнее пользоваться иными путями сообщения между берегами реки Воронеж.

- Накануне принятия решения о закрытии Петровского моста на ремонт мы совместно с учеными политехнического университета разработали схему движения транспортными потоками, учитывая все остальные меры сокращения трафика, как перевод части персонала предприятий Левобережья на иные графики работы и просьбу их администраций к работникам пересесть на общественный транспорт. Также мы заранее обратились к горожанам использовать иные мосты - сокольский, Октябрьский и Троицкий. И жизнь показала, что автовладельцы быстро научились на своих ошибках, - сказали GOROD48 в ведомстве.

В итоге по состоянию на сегодня новая ветка Петровского моста, которая стала дублером ремонтируемого путепровода с учетом перераспределения загружен практически полностью. Но при этом движение нее встало даже утренние и вечерние часы-пик: мост в одну нитку пропускает до 1600 автомобилей. А вот Октябрьский мост успешно «переваривает» транспортный поток в 2400 единиц автотранспорта, что составляет 75% от его возможностей.

- Теперь осталось посмотреть, как эта два моста будут справляться с транспортным потоком, когда горожане поедут в сады и на дачи. Но моделирование показывает, что при соблюдении Правил дорожного движения автомобилисты не встанут в глухую пробку, - говорят в департаменте транспорта мэрии.

Интересно, исполнится ли этот прогноз, когда за рули своих «Жигулей» и «Москвичей» сядут липецкие деды, которые пользуются автотранспортом исключительно в дачный сезон?

фото: youtube.com

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#Петровский мост
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Комментарии (11)

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Haylie Sorbera

13 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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На субботник

28 минут назад
всем у кого машины! Сколько вреда экологии и грязи городу!
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Гражданин

31 минуту назад
Зоолог, да и наркоманов шприцы, а курильщиков бычки собрать и похоронить с почестями!
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Саня

37 минут назад
если дачники не попрут в час пик, когда мне на работоу и с работы. Все будет нормалек.
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Кацман

40 минут назад
В этой "Волге" на фото вероятнее всего жадный черножопый торгаш едет
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Неавтофанат

47 минут назад
Докладаю: деды уже выехали! А незаметно, потому что они тоже работают или совсем немощные ездят на ОТ. Вот для них сделайте остановку для 34, 40, 42, 60 автобусов поближе к пл. Мира, против маг. "Эталон" или "Скобяной лавки". Дачники на машинах жарить шашлыки на Пасху поедут, держитесь. Ведь дачных автобусов ещё нет.
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Собаковод

50 минут назад
Зоолог, сегоднешнее утро, вижу, не прошло у тебя без очередного вступления св собачкину * ? Ничего, в жизни главное- это стабильность и постоянство.
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Боцман

51 минуту назад
Старый пирдун борозды не испортит.
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Гидравлический Ампер

54 минуты назад
"когда за рули своих «Жигулей» и «Москвичей» сядут липецкие деды" Ещё про гужевые повозки вспомнили бы)))
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Ольга

54 минуты назад
Зоолог, вот вот. Вчера с балкона наблюдала вот за такой сукой засранкой, лет 70 ти. Поглядела вокруг, типа ни кто не видит и вывалила нам мусор из сумки в полисадник. Действительно собака поганая.
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