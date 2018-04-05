В департаменте транспорта со страхом ждут выезда на Петровский мост дачников

Работающий люд уже приспособился к новой жизни.

Как сообщили GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка, сегодня впервые с момента реорганизации дорожного движения, введенного на период реконструкции Петровского моста, на новой ветке Петровского моста не было заторов. Выходит, горожане вняли-таки голосу разума и стали активнее пользоваться иными путями сообщения между берегами реки Воронеж.



- Накануне принятия решения о закрытии Петровского моста на ремонт мы совместно с учеными политехнического университета разработали схему движения транспортными потоками, учитывая все остальные меры сокращения трафика, как перевод части персонала предприятий Левобережья на иные графики работы и просьбу их администраций к работникам пересесть на общественный транспорт. Также мы заранее обратились к горожанам использовать иные мосты - сокольский, Октябрьский и Троицкий. И жизнь показала, что автовладельцы быстро научились на своих ошибках, - сказали GOROD48 в ведомстве.



В итоге по состоянию на сегодня новая ветка Петровского моста, которая стала дублером ремонтируемого путепровода с учетом перераспределения загружен практически полностью. Но при этом движение нее встало даже утренние и вечерние часы-пик: мост в одну нитку пропускает до 1600 автомобилей. А вот Октябрьский мост успешно «переваривает» транспортный поток в 2400 единиц автотранспорта, что составляет 75% от его возможностей.



- Теперь осталось посмотреть, как эта два моста будут справляться с транспортным потоком, когда горожане поедут в сады и на дачи. Но моделирование показывает, что при соблюдении Правил дорожного движения автомобилисты не встанут в глухую пробку, - говорят в департаменте транспорта мэрии.



Интересно, исполнится ли этот прогноз, когда за рули своих «Жигулей» и «Москвичей» сядут липецкие деды, которые пользуются автотранспортом исключительно в дачный сезон?



фото: youtube.com

