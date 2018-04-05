Липчанин хотел заколоть мать вилкой

А потом — и ножом.

Мировой судья СУ №1 Левобережного района Липецка вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ранее судимый за кражи мужчина на этот раз ответил перед законом за угрозы убийством.



Как указано в материалах суда, первый конфликт произошел поздно вечером в одном из многоквартирных домов Левобережья. Там пьяный сын повздорил со своей матерью. Аргументируя свою позицию, мужчина схватил с кухонного стола металлическую вилку и бросился с ней на свою маму. Он приставил столовый прибор к шее женщины со словами: «Я тебя убью!». Липчанка испугалась и заявила на своего сына в полицию. На этом противоречия в семье не утихли. Напившись, сын снова кинулся на мать, но теперь с кухонным ножом. Женщине удалось избежать ранений, она опять обратилась к правоохранителям.



Суд оценил все материалы дела и изучил личность подсудимого и вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в угрозах убийством. По совокупности наказаний его приговорили к 1,5 годам в колонии общего режима. Липчанина взяли под стражу в зале суда.