Происшествия

сегодня, 11:52

Липчанин хотел заколоть мать вилкой

6 1073
#угроза убийством
Липчанин хотел заколоть мать вилкой

А потом — и ножом.

Мировой судья СУ №1 Левобережного района Липецка вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ранее судимый за кражи мужчина на этот раз ответил перед законом за угрозы убийством.

Как указано в материалах суда, первый конфликт произошел поздно вечером в одном из многоквартирных домов Левобережья. Там пьяный сын повздорил со своей матерью. Аргументируя свою позицию, мужчина схватил с кухонного стола металлическую вилку и бросился с ней на свою маму. Он приставил столовый прибор к шее женщины со словами: «Я тебя убью!». Липчанка испугалась и заявила на своего сына в полицию. На этом противоречия в семье не утихли. Напившись, сын снова кинулся на мать, но теперь с кухонным ножом. Женщине удалось избежать ранений, она опять обратилась к правоохранителям.

Суд оценил все материалы дела и изучил личность подсудимого и вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в угрозах убийством. По совокупности наказаний его приговорили к 1,5 годам в колонии общего режима. Липчанина взяли под стражу в зале суда.
6 1073
#угроза убийством

Комментарии (6)

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Haylie Sorbera

13 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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Слава тебе

27 минут назад
молодец мамаша-хорошего сына воспитала!!!!!!!!!!!!!
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Нонка

39 минут назад
Рай лежит под ногами ваших матерей -урод только и делов
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Смит

51 минуту назад
не бойся ложки=бойся вилки.один удар четыре трупа
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Дуремар

55 минут назад
А потом ходить будет , соседкам рассказывать - какие менты плохие.
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Гидравлический Ампер

сегодня, 12:11
Выйдет и возьмётся за топор. Горбатого могила исправит.
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