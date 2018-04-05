Липчан продолжат знакомить с художниками русской эмиграции

В Доме мастера пройдёт выставка в рамках сотрудничества с Домом русского зарубежья им. Александра Солженицына.

17 апреля в Художественном музее им. В.С.Сорокина- Доме Мастера откроется выставка Варвары Бубновой «Палитра жизни». Это продолжение знакомства с творчеством художников русской эмиграции, работавшими за рубежом между двумя мировыми войнами.



Как сообщают в музее, Варвара Бубнова (1886-1983) — живописец, литограф, исследователь и педагог. Варвара Бубнова получила классическое художественное образование, в 1914 году окончила Петербургскую Академию художеств по классу пейзажа. В годы учебы в академии художеств увлеклась новыми течениями в искусстве и подружилась с. Л. Д. Бурлюком, П. Н. Филоновым и особенно с В. И. Матвеем, идеологом авангардистского общества «Союз молодежи». Участница знаменитых футуристических выставок «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Ей принадлежит перевод с французского знаменитого «Манифеста футуристов».



Варвара Бубнова изучала древнерусскую культуру, одной из первых в России она увлеклась русской иконой и миниатюрой, оценив выразительность их художественного языка.Судьба В. Д. Бубновой резко изменилась в 1922 году, когда она, сопровождая мать, направлявшуюся к младшей дочери, уехала в Японию. Предполагая задержаться на год-два, художница была вынуждена остаться там на 36 лет. Там началось ее творческое содружество с японскими художниками. Варвара Дмитриевна серьезно изучает классическое японское искусство, особенно черно-белую живопись тушью 14-15 веков и цветную гравюру на дереве 17-18 веков. Русская художница училась у старых японских мастеров «мудрому распределению по плоскости тяжести изображения и легкости пустой белой бумаги». В Японии сложился авторский почерк В. Д. Бубновой, определились формы и характер ее искусства. В послевоенные годы она была признана лучшим литографом страны.



В 1958 году Варвара Бубнова вернулась в Советский Союз. Сначала она жила в Сухуми, а потом в Ленинграде. В этот период жизни она обращается к технике акварели. Ее портреты, натюрморты, пейзажи отличаются строгим чувством цвета, экономией изобразительных средств и внутренней напряженностью. Видеть только самое главное — таково было ее творческое кредо.



«Самое главное» она искала и в человеческом лице и в жизни природы. Ее персональные выставки состоялись в городах: Сухуми, Тбилиси, Харькове, Вильнюсе, Баку, Львове, Ереване, Душанбе, Москве и Ленинграде, а также ретроспективная выставка в Токио. Работы В. Бубновой находятся в собрании Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской Галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Му​зея искусств на​родов Вос​то​ка.



С 1959 года она член Союза художников СССР, с 1966 — заслуженный художник Грузии. Бубнова В.Д. награждена японским орденом Драгоценной короны IV степени за вклад в развитие культурных связей СССР и Японии. Скончалась Варвара Дмитриевна 28 марта 1983 гола, не дожив несколько месяцев до 97 лет.



На выставке представлено 20 работ периода с 1948 по 1968 годы из частной коллекции А. Н. Лозового (Москва), переданных для экспозиции благодаря сотрудничеству музея с Домом русского зарубежья им. Александра Солженицына.



Выставка продлится до 27 мая.