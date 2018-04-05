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В Липецке осталось всего 127 мест на «Тотальный диктант»

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#Тотальный диктант #акция #грамотность
В Липецке осталось всего 127 мест на «Тотальный диктант»

Акцию проведут на двух площадках.

127 мест осталось в Липецке для участия в международном флешмобе проверки грамотности «Тотальный диктант». По информации организаторов акции, в региональном центре «Тотальный диктант» состоится на двух площадках — в областной научной библиотеке и пространстве коллективной работы «Точка кипения». На первой осталось 35 свободных мест, на второй могут принять еще 92 участников. Всего в Липецкой области 14 апреля будет открыто три пункта «Тотального диктанта», свою грамотность, кроме жителей регионального центра, проверят в средней школе села Доброе.

Главной площадкой «Тотального диктанта» станет Дальневосточный федеральный университет, где диктант прочитает автор текста Гузель Яхина.  Традиционно в нескольких аудиториях диктант напишут на родине проекта, в Новосибирском государственном университете. Акция пройдет 14 апреля в 1 000 городов в 75 странах, на 3 000 площадках. На ряд площадок регистрация является обязательной. Информацию следует уточнять на сайте проекта totaldict.ru.

Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.
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#Тотальный диктант #акция #грамотность

Комментарии (3)

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КиноМАН

31 минуту назад
Гостю, чтоб ты знал, Каролина Дикман - известная в 90-х бразильская актриса. И кто-то остроумный взял себе ее псевдоним.
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Гостю

сегодня, 11:53
Гость, не где, а как - фамилия должна быть соответствующей, как на фото - Дикман, Кацман, Боцман, Ватман, Рейхсфедер, Дизайнер, ну хотя бы Белкин.
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Гость

сегодня, 11:34
Подскажите, как можно записаться, чтобы принять участие?
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