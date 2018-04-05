Культура

сегодня, 11:20

В Липецке выставят Леонардо да Винчи и Микеланджело

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#выставка
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Но это будут репродукции.

13 апреля в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка цифровых художественных репродукций, выполненных в технике жикле «Гении эпохи Возрождения».

В экспозиции представлены 68 репродукций картин самых известных художников эпохи Возрождения.

Как сообщают в музее, Возрождение, или Ренессанс — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы. Приходится в Италии на начало XIV века — последнюю четверть XVI века. Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности. Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился термин. В настоящее время термин Возрождение превратился в метафору культурного расцвета.

Творчество великих итальянских мастеров знаменует собой вершину Ренессанса, это — Леонардо да Винчи (1452—1519), Микеланджело Буонарроти (1475—1564), Рафаэль Санти (1483—1520), Тициан Вечеллио (1488-1576).

Период Ренессанса на территории Нидерландов, Германии и Франции принято выделять в отдельное стилевое направление и называть «Северное Возрождение», выдающимся представителем которого был Питер Брейгель Старший.

Полотна этих знаменитых художников находятся в музеях и частных коллекциях разных стран.

- Сегодня благодаря современным компьютерным технологиям, можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров. Цифровая художественная репродукция — точное, факсимильное воспроизведение подлинника, - уверяют организаторы.

Фото museum48.ru
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#выставка
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Комментарии (3)

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Боцман

45 минут назад
Репродукции должны быть репродукционными.
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ага

сегодня, 12:04
ну и зачем, фигнёй занимаются, открыл инет и любуйся шедеврами
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Голопузовский мэр

сегодня, 11:58
а подлинники в наш засратый колхозград не привезут?
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