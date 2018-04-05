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У 54-летнего липчанина нашли почти полкилограмма марихуаны

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#наркотики
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У 54-летнего липчанина нашли почти полкилограмма марихуаны

При обыске мужчина пытался выбросить наркотик за забор.

В ходе проверки оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области установлен факт хранения наркотического средства 54-летним жителем Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в результате осмотра хозяйственной пристройки к жилому дому липчанина, в ней были обнаружены спичечный коробок и два полиэтиленовых пакета с марихуаной, общим весом 406 граммов. Чтобы избежать наказания за преступное деяние, мужчина попытался выбросить запрещенные вещества за пределы домовладения, однако, сотрудники наркополиции успели его остановить. 

По факту обнаружения и изъятия наркотического средства возбуждено уголовное дело  по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», наказание по которому -  от трех до десяти лет лишения свободы.  Расследование ведется ОРП ОП №5 СУ УМВД России по г. Липецку.


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#наркотики
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Комментарии (2)

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Дармоеды

48 минут назад
У мужика нашли траву .... такой подвиг героический. Взять вас лаботрясов всех на завод к доменной печи поставить и посмотреть сто с вами через неделю станет...
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Боцман

54 минуты назад
Участковый Пыхтелкин и опер Раскумаркин - негодують.
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