У 54-летнего липчанина нашли почти полкилограмма марихуаны

При обыске мужчина пытался выбросить наркотик за забор.

В ходе проверки оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области установлен факт хранения наркотического средства 54-летним жителем Липецка.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в результате осмотра хозяйственной пристройки к жилому дому липчанина, в ней были обнаружены спичечный коробок и два полиэтиленовых пакета с марихуаной, общим весом 406 граммов. Чтобы избежать наказания за преступное деяние, мужчина попытался выбросить запрещенные вещества за пределы домовладения, однако, сотрудники наркополиции успели его остановить.

По факту обнаружения и изъятия наркотического средства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», наказание по которому - от трех до десяти лет лишения свободы. Расследование ведется ОРП ОП №5 СУ УМВД России по г. Липецку.





