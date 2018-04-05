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НЛМК помогает липецким умникам и умницам

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#образование
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НЛМК помогает липецким умникам и умницам


НЛМК помог ученикам школ региона представить свои проекты на региональном этапе всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ, который прошел в Липецком государственном техническом университете. 

Как сообщает пресс-служба НЛМК, ведущие специалисты предприятия оказали ребятам методическую помощь при подготовке исследований в сфере металлургии.

Всероссийский конкурс школьных проектов — масштабное мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Его организатором выступает фонд "Талант и успех" на базе образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

В региональный этап конкурса 2018 года прошли 25 лучших команд – победителей муниципального этапа. Четыре из них разрабатывали темы при поддержке НЛМК. К примеру, проект Полины Чукановой (г. Елец), Данилы Яковлева и Константина Иванникова (г. Липецк) посвящен проблеме ресурсосбережения на металлургическом предприятии.

Другие работы липецких школьников посвящены изучению вопросов применения возобновляемых источников энергии, а также особенностям использования больших данных при анализе производственных процессов.

Авторов лучших работ регионального этапа пригласят в «Сириус» для участия в финале конкурса - проектной смене, которая пройдет в Сочи в июле этого года.
313
#образование
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