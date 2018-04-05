29-летний липчанин оштрафован за экстремистские материалы

Мужчину оштрафовали.

На основании информации УФСБ России по Липецкой области прокуратурой Правобережного района Липецка проведена проверка по факту нарушения федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму.

Установлено, что 29-летний житель региона умышленно разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» доступные для прослушивания и скачивания другими пользователями аудиозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Минюста РФ.

По факту правонарушения возбуждено административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), по результатам рассмотрения которого виновный приговорен к наказанию в виде штрафа.

Экстремистские материалы удалены из свободного доступа, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.