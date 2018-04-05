Общество

сегодня, 09:57

В Липецке нет денег на новые автобусные маршруты

14 941
#автобус #инициатива
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В Липецке нет денег на новые автобусные маршруты

Жалоба из Матырского останется без удовлетворения.

Департамент транспорта администрации Липецка рассмотрел инициативу о введении новых автобусных маршрутов из поселка Матырский. Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Ирина эмоционально пожаловалась на транспортное сообщение района с «большой землей»: «Ну невозможно уже так жить! Вчера не было трех рейсов подряд! И так через день! У жителей 15 000-го поселка нет альтернативы добраться до дома, кроме 40-го маршрута!!! То автобус сломался, то пробки, то водитель решил поехать домой, экономя бензин и оставляя пассажиров следующему рейсу!!! Ни в один микрорайон города не ходит только один маршрут! Администрация города, хватит издеваться над жителями поселка Матырский!!!».

Ответ чиновников вряд ли обрадует жителей Матырского: у города нет денег организацию новых маршрутов движения.

- В связи с тем, что бюджет города Липецка на протяжении ряда лет является дефицитным, финансовые средства на организацию новых муниципальных маршрутов в данный момент отсутствуют, - указано в ответе на инициативу.

Вместе с этим департамент транспорта парировал заявления пассажирки о плохой работе автобусов маршрута №40. По данным чиновников, перевозчик ответственно исполняет возложенные функции.

- По результатам обследований пассажиропотоков, проведенных на муниципальных маршрутах № 40 «Ж/д вокзал - Матырский», № 40А «Ж/д вокзал - пр. Мира - Матырский», установлено, что провозные возможности автобусов указанных маршрутов соответствуют сложившемуся пассажиропотоку, а количество предусмотренных действующим расписанием рейсов обеспечивает потребность населения в перевозках в полном объёме. По информации, полученной с помощью комплексной автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками, за февраль 2018 года фактический выпуск автобусов на муниципальном маршруте № 40 составил 97,9% от плана, при этом выполнено 92,6% плановых рейсов. За тот же период фактический выпуск автобусов на муниципальном маршруте № 40А составил 100% от плана, при этом выполнено 100% плановых рейсов, - отчитывается мэрия Липецка.
14 941
#автобус #инициатива
2

Комментарии (14)

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живу я тут

1 минуту назад
Гидравлический Ампер, за 1,7 ляма авто иномаркой и назвать нельзя.
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Гостю

2 минуты назад
А что мешает матырцам пошевелить булками, и выдти на остановку 106 маршрута? Нежные вы наши.
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Пассажир

6 минут назад
Верните маршрут 367 идиоты!!!!!
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Липчанин

7 минут назад
Если серьезно - надо почитать законы об обязательном транспортном обеспечении, наверняка они есть. Найти там нормы, если они не соблюдаются - подать в Прокуратуру. Те будут обязаны подать в суд на город и обязать увеличить количество маршрутов. Все делается просто, через инет-приемные, проходил подобное с освещением моей улицы, тоже говорили денег нет. В итоге за 2 недели повесили фонарь, лишь бы не доводить до суда и забрать заявление. Все образцы заявлений ищутся в инете.
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кокс

8 минут назад
Деньги на Канал Липецкое Время и газету первый номер у них есть а на автобусный маршрут нет да и частников пора почистить а лучше что бы весь транспорт был городским и не дублировать маршруты на 95-100% судя по всему чиновники не особо хотят избавляться от частных перевозчиков да и хрен с ним что муниципальный в большом убытке все равно из бюджета деньги на дотации.
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Вася

15 минут назад
Странно троллейбусы продали на металл провода медные сняли со всего города продали а денег нет.
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Гость

17 минут назад
денег нет но вы вы держитесь там ...Кстати ,что мешает автобусу грязи -липецк немного продлить маршрут с заездом на матыру ?
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Карабас Барабас

19 минут назад
Павел, ты не прав! В департаменте все исключительно умные и красивые, есть Мальвина, лиса Алиса, кот Базилио, Артемон, Дуремаров даже с десяток будет, а руководит умненький Буратино (по макушку деревянный).
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Липчанин

20 минут назад
А когда у нас выборы мэра?
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Павел

26 минут назад
В департаменте сидят идиоты!! Конечно, купить себе новые тачки за миллионы - деньги нашлись, а открыть новый маршрут - денег нет!! У вас департаменте умишка хватает только открыть либо дублирующие практически друг друга маршруты, либо создать маршрут, который можно придумать только в пьяном угаре (типа 26). Насчет 40 автобуса могу сказать, что ходит он хорошо или нет - не знаю, но один маршрут на целый посёлок - это издевательство!!! Тоже самое касается Косырёвки и 10-й шахты, но там хоть народу не так много живёт Вообще, нужно всех работничков дептранса проверить на соответствие занимаемой должности
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