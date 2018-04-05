В Липецке нет денег на новые автобусные маршруты

Жалоба из Матырского останется без удовлетворения.

Департамент транспорта администрации Липецка рассмотрел инициативу о введении новых автобусных маршрутов из поселка Матырский. Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Ирина эмоционально пожаловалась на транспортное сообщение района с «большой землей»: «Ну невозможно уже так жить! Вчера не было трех рейсов подряд! И так через день! У жителей 15 000-го поселка нет альтернативы добраться до дома, кроме 40-го маршрута!!! То автобус сломался, то пробки, то водитель решил поехать домой, экономя бензин и оставляя пассажиров следующему рейсу!!! Ни в один микрорайон города не ходит только один маршрут! Администрация города, хватит издеваться над жителями поселка Матырский!!!».



Ответ чиновников вряд ли обрадует жителей Матырского: у города нет денег организацию новых маршрутов движения.



- В связи с тем, что бюджет города Липецка на протяжении ряда лет является дефицитным, финансовые средства на организацию новых муниципальных маршрутов в данный момент отсутствуют, - указано в ответе на инициативу.



Вместе с этим департамент транспорта парировал заявления пассажирки о плохой работе автобусов маршрута №40. По данным чиновников, перевозчик ответственно исполняет возложенные функции.



- По результатам обследований пассажиропотоков, проведенных на муниципальных маршрутах № 40 «Ж/д вокзал - Матырский», № 40А «Ж/д вокзал - пр. Мира - Матырский», установлено, что провозные возможности автобусов указанных маршрутов соответствуют сложившемуся пассажиропотоку, а количество предусмотренных действующим расписанием рейсов обеспечивает потребность населения в перевозках в полном объёме. По информации, полученной с помощью комплексной автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками, за февраль 2018 года фактический выпуск автобусов на муниципальном маршруте № 40 составил 97,9% от плана, при этом выполнено 92,6% плановых рейсов. За тот же период фактический выпуск автобусов на муниципальном маршруте № 40А составил 100% от плана, при этом выполнено 100% плановых рейсов, - отчитывается мэрия Липецка.