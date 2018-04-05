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Британцы заявили об обнаружении места производства яда «Новичок»‍

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#Новичок #дело Скрипаля #Британия
Британцы заявили об обнаружении места производства яда «Новичок»‍

Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», при помощи которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили «секретную русскую лабораторию», в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет The Times.

По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. Помимо этого, источники также утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств. При этом оговаривается, что Лондон не обладает 100-процентной уверенностью в этом.

В свою очередь, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для Сергея Скрипаля, находится якобы в районе Ясенево на окраине Москвы. Издание пишет, что «Новичок» был создан в «пресловутых» лабораториях Службы внешней разведки России.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения, - передает Lenta.ru.
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#Новичок #дело Скрипаля #Британия

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