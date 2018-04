США введут санкции против российских олигархов

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов.

США до конца недели планируют ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы", - сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.Имена тех, против кого будут введены санкции, не называются, по данным газеты The Washington Post, они затронут не менее шести "олигархов".В конце марта газета The New York Times сообщила, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении Москвы после высылки из страны российских дипломатов, - передает РИА-Новости По данным издания, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры". При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники издания утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.Минфин США в середине марта подготовил новый санкционный список, в который вошли 19 физических лиц и 5 организаций из России.Ограничительные меры ввели в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и указом о "Блокировке собственности лиц, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве".Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал, что продолжит бороться с "враждебной кибердеятельностью" и "гнусными атаками". Он также подчеркнул, что закон CAATSA предусматривает введение дополнительных санкций против российских чиновников и бизнесменов.Очередной пакет санкций означает, что активы фигурантов "черного списка" будут заморожены, а гражданам и резидентам США запретят вести с ними какие-либо дела.Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.