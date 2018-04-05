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США введут санкции против российских олигархов

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#США #санкции #Россия #олигархи
США введут санкции против российских олигархов

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов.

США до конца недели планируют ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы", - сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Имена тех, против кого будут введены санкции, не называются, по данным газеты The Washington Post, они затронут не менее шести "олигархов".

В конце марта газета The New York Times сообщила, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении Москвы после высылки из страны российских дипломатов, - передает РИА-Новости.

По данным издания, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры". При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники издания утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.

Минфин США в середине марта подготовил новый санкционный список, в который вошли 19 физических лиц и 5 организаций из России.
Ограничительные меры ввели в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и указом о "Блокировке собственности лиц, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве".

Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал, что продолжит бороться с "враждебной кибердеятельностью" и "гнусными атаками". Он также подчеркнул, что закон CAATSA предусматривает введение дополнительных санкций против российских чиновников и бизнесменов.

Очередной пакет санкций означает, что активы фигурантов "черного списка" будут заморожены, а гражданам и резидентам США запретят вести с ними какие-либо дела.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
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#США #санкции #Россия #олигархи

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