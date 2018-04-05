ПозиTиV
сегодня, 09:30
Я могу сшить куклу Тильду
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Мастерица из Ельца, Марина Черных, посвящает своему хобби всё свободное время.
Она может сшить не только «Тильду», но много других видов тряпичных кукол.
Двух абсолютно одинаковых кукол в её коллекции нет. Марина подбирает куклам не только их будущий облик: наряды, аксессуары, волосы, но и характер, настроение и даже чувства.
Двух абсолютно одинаковых кукол в её коллекции нет. Марина подбирает куклам не только их будущий облик: наряды, аксессуары, волосы, но и характер, настроение и даже чувства.
337