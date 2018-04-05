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сегодня, 09:30

Я могу сшить куклу Тильду

337
#я могу!
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Я могу сшить куклу Тильду

Мастерица из Ельца, Марина Черных, посвящает своему хобби всё свободное время. 

Она может сшить не только «Тильду», но много других видов тряпичных кукол. 

Двух абсолютно одинаковых кукол в её коллекции нет. Марина подбирает куклам не только их будущий облик: наряды, аксессуары, волосы, но и характер, настроение и даже чувства.
337
#я могу!
1

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