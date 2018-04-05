Общество
сегодня, 09:28
В Липецке будут требовать закрытия восьми торговых центров
37 4837
Число исков может возрасти.
Три иска по приостановлению деятельности торговых центров до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности рассмотрит Советский районный суд Липецка. Районная прокуратура уже заявила в суд иски в торговому центру «Ноябрьский», ТРЦ «Москва» и «Европа» на Советской.
Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, в стадии подготовки для направления в суды находятся еще пять исков к иным торговым и развлекательным центрам Липецка. В общей сложности, прокуроры пока имеют претензии к восьми ТЦ и ТРЦ. Но это число может быть не окончательным.
Требования прокуроров — устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий. Сегодня речь идет о приостановлении деятельности ТРЦ и ТЦ не на определенный срок, а до устранения нарушений Так или иначе, вопрос о сроках и способах исправления плачевной ситуации с безопасностью в местах массового скопления решат в судах.
Напомним, итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.
Проверки торговых центров Липецка начались в прошлый понедельник после трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию.
Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, в стадии подготовки для направления в суды находятся еще пять исков к иным торговым и развлекательным центрам Липецка. В общей сложности, прокуроры пока имеют претензии к восьми ТЦ и ТРЦ. Но это число может быть не окончательным.
Требования прокуроров — устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий. Сегодня речь идет о приостановлении деятельности ТРЦ и ТЦ не на определенный срок, а до устранения нарушений Так или иначе, вопрос о сроках и способах исправления плачевной ситуации с безопасностью в местах массового скопления решат в судах.
Напомним, итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.
Проверки торговых центров Липецка начались в прошлый понедельник после трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию.
37 4837
Ватник
живу я тут
Дима
Юля-кукла
безопасность-не главное,
Липа
а если везде,то сиди дома,
Лоя
Ответ
Чеботарев,Бербенец?