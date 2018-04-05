Общество

сегодня, 09:28

В Липецке будут требовать закрытия восьми торговых центров

37 4837
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
18
В Липецке будут требовать закрытия восьми торговых центров

Число исков может возрасти.

Три иска по приостановлению деятельности торговых центров до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности рассмотрит Советский районный суд Липецка. Районная прокуратура уже заявила в суд иски в торговому центру «Ноябрьский», ТРЦ «Москва» и «Европа» на Советской.

Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, в стадии подготовки для направления в суды находятся еще пять исков к иным торговым и развлекательным центрам Липецка. В общей сложности, прокуроры пока имеют претензии к восьми ТЦ и ТРЦ. Но это число может быть не окончательным.

Требования прокуроров — устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий. Сегодня речь идет о приостановлении деятельности ТРЦ и ТЦ не на определенный срок, а до устранения нарушений Так или иначе, вопрос о сроках и способах исправления плачевной ситуации с безопасностью в местах массового скопления решат в судах.

Напомним, итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.

Проверки торговых центров Липецка начались в прошлый понедельник после трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию.
37 4837
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
18

Комментарии (37)

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Ватник

12 минут назад
Блин, ну где мнение Хохолика индезита???
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живу я тут

17 минут назад
Ну и кого убрали из списка? ) --- cut ---- В срочном порядке надо приостанавливать работу девяти торговых центров Липецка. Это «Европа» на Советской, «Москва», «Ноябрьский», «Армада», «Октябрьский», «Универсальный», «Радуга», «Омега» и «Липецк». --- cut ---- Было 9. Поименно. Уже 8, не перечисляя.
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Дима

22 минуты назад
Жалко что детей в Кемерово уже не вернешь вы посмотрите видео какие красивые дети погибли правильно Кутузов говорил что бы спасти Россию нужно сжечь Москву а лучше Гос Думу.
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Юля-кукла

26 минут назад
Фу, злюки, я работу сама нашла, через центр занятости!
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безопасность-не главное,

30 минут назад
Лоя, главное,чтобы некоторые сидели и дальше на попах ровно
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Липа

32 минуты назад
Сергей 13, эээ... Скорее о полном служебном не соответствии. За неполное служебное - могут штрафом или выговором отделаться, а их увольнять надо и увольнять по статье!!!
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а если везде,то сиди дома,

33 минуты назад
Ответ, только глупость, может и дома с тобой случиться
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Лоя

33 минуты назад
Страшно работать начинают после того как сгорели люди а что мешало пожарным заниматься раньше этим ? нарушение же были изначально в этих ТРЦ а не после пожара в Кемерово а я знаю пожарным давали на карман денег а сейчас эта проблема взорвалась и начали носиться по всем ТРЦ я не против если их прикроют главное безопасность.
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Ответ

36 минут назад
я все равно буду - дык она везде человеческая глупость вот и ходи
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Чеботарев,Бербенец?

38 минут назад
poiuyt, Да ну на,случайность
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