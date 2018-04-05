«Ауди» врезалась в дерево: пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 4 апреля в Лебедяни на улице Карла Маркса 34-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. В результате сам водитель и его 33-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

В Лебедяни автомобиль «Ссанг Йонг» 41-летнего водителя столкнулся с «Фордом» под управлением 44-летней женщины, которая с травмами была госпитализирована.

В Липецке на улице Интернациональной 43-летняя женщина, управляя «Тойотой», вне пешеходного перехода допустила наезд на 67-летнюю женщину, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1100 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 621, неиспользование ремней безопасности – 62, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 31.