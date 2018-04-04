СМИ и соцсети начнут проверять на опасный контент

Материалы в СМИ и соцсетях начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения — штрафовать и закрывать.

Об этом «Известиям» рассказал замглавы комитета Госдумы по безопасности, единоросс Анатолий Выборный.



Такие меры могут быть приняты на основе закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», который вероятно будет принят уже этой осенью — на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи.

Планируется, что «опасный» контент будут вычислять руководители СМИ и специальные «народные дружины», созданные из числа интернет-активистов.

Какая именно информация подпадет под террористическую или экстремистскую, определит уполномоченный орган (его утвердит глава государства или правительство).