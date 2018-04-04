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сегодня, 22:03

СМИ и соцсети начнут проверять на опасный контент

166
#цензура

Материалы в СМИ и соцсетях начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения — штрафовать и закрывать. 

Об этом «Известиям» рассказал замглавы комитета Госдумы по безопасности, единоросс Анатолий Выборный.

Такие меры могут быть приняты на основе закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», который вероятно будет принят уже этой осенью — на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи.

Планируется, что «опасный» контент будут вычислять руководители СМИ и специальные «народные дружины», созданные из числа интернет-активистов.

Какая именно информация подпадет под террористическую или экстремистскую, определит уполномоченный орган (его утвердит глава государства или правительство).



166
#цензура

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