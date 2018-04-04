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Эксперты назвали способы не допустить повторения кемеровской трагедии
Обеспечение объективности и прозрачности проверок мест массового посещения граждан, в том числе торговых центров, позволит не допустить повторения трагедий, подобных пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
По его словам, представители проверяющих органов регулярно вымогают взятки у предпринимателей. «Нужно обеспечить объективность и прозрачность этих проверок. Чтобы не было возможности дать на лапу инспекторам. Иначе сейчас получается, что не важно, проверяется пожарная безопасность здания или нет, — результат один», — заявил омбудсмен.
При этом руководитель Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Александр Козлов сообщил, что по федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часто выбираются «худшие компании из возможных». «В том числе охранные», — добавил глава объединения.
Вместе с тем Александр Козлов отметил, что в инструкциях для сотрудников охраны должны содержаться разделы о действиях охраны в чрезвычайных условиях. «Если в Кемерово не было таких разделов, это нарушение со стороны охранной организации», — отметил руководитель координационного центра.
По мнению председателя Московской палаты архитекторов Бориса Левянта, исключение из законодательства необходимости авторского надзора объекта и надзора архитектора привело к тому, что ответственность за проверку объекту размывается среди большого количества проверяющих и надзорных органов. «В нашем цехе считают, что увеличение количества надзорных органов не даст качественного изменения в безопасности. Потому что есть одна комиссия, две, три, а ничего не меняется», — пояснил глава палаты.