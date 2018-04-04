Почти 400 бутылок водки отправили на уничтожение

Их содержимое сожгут.

На специальных полигонах в Белгородской области уничтожат почти 400 бутылок нелегальной алкогольной продукции, изъятой в Липецкой области.



Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в основном, нелегальный алкоголь - это водка, и лишь 2 бутылки вина. Спиртное изъяли из оборота за два последних года в ходе рейдов по выявлению алкоголя с поддельными акцизами, за осуществление торговли после 9 часов вечера, продажу в магазинах без лицензии, а также в киосках. Помимо водки и вина, были конфискованы запрещенные для продажи спиртосодержащие жидкости двойного назначения, так называемые «фанфурики». Уничтожение конфиската позволит окончить фактическим исполнением 3 исполнительных производства.



Всего за три месяца этого года сотрудниками управления потребрынка передано в «Росспиртпром» более 200 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.