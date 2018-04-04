Общество

50 минут назад

Почти 400 бутылок водки отправили на уничтожение

3 253
#спиртное #алкоголь

Их содержимое сожгут.

На специальных полигонах в Белгородской области уничтожат почти 400 бутылок нелегальной алкогольной продукции, изъятой в Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в основном, нелегальный алкоголь - это водка, и лишь 2 бутылки вина. Спиртное изъяли из оборота за два последних года в ходе рейдов по выявлению алкоголя с поддельными акцизами, за осуществление торговли после 9 часов вечера, продажу в магазинах без лицензии, а также в киосках. Помимо водки и вина, были конфискованы запрещенные для продажи спиртосодержащие жидкости двойного назначения, так называемые «фанфурики». Уничтожение конфиската позволит окончить фактическим исполнением 3 исполнительных производства.

Всего за три месяца этого года сотрудниками управления потребрынка передано в «Росспиртпром» более 200 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3 253
#спиртное #алкоголь

Комментарии (3)

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Собутыльник

13 минут назад
Раздавят пустые бутыли и пару с водкой для запоха . Остальное осядет в гораж , будут торговать как всегда.
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сколько можно

37 минут назад
Добро переводить?
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Я

38 минут назад
вот это настоящие изверги и фашисты
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