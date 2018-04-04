Развитие паводка в Липецкой области проверили с неба

Новые участки подтопления не обнаружены.

Сегодня спасатели управления МЧС по Липецкой области провели авиаразведку паводковой обстановки. Начальник управления Михаил Салфетников на военном вертолете МИ-8 совершил облет по маршруту аэродром "Липецк 2" – Ситовка - Чаплыгин- Гагарино-

Долгое- Ольховец - Попово – Засосены - Задонск- Отскочное- Синдякино - Октябрьский мост - аэродром "Липецк 2".



Воздушная разведка показала, что паводковая ситуация стабильная и опасений не вызывает. Новые участки подтопления не обнаружены.



