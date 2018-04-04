Общество

сегодня, 18:55

Развитие паводка в Липецкой области проверили с неба

5 692
#паводок
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Развитие паводка в Липецкой области проверили с неба

Новые участки подтопления не обнаружены.

Сегодня спасатели управления МЧС по Липецкой области провели авиаразведку паводковой обстановки. Начальник управления Михаил Салфетников на военном вертолете МИ-8 совершил облет по маршруту  аэродром "Липецк 2" – Ситовка - Чаплыгин- Гагарино-
Долгое- Ольховец - Попово – Засосены - Задонск- Отскочное- Синдякино - Октябрьский мост - аэродром "Липецк 2".

Воздушная разведка показала, что паводковая ситуация стабильная и опасений не вызывает. Новые участки подтопления не обнаружены.

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5 692
#паводок
2

Комментарии (5)

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Zahar

26 минут назад
Мария, а что ты умеешь, Машут ка?
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Кент

45 минут назад
А какой город на картинке?
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Мария

48 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Маша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

Мария

48 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Маша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

Мария

48 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Маша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

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