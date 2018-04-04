Общество

сегодня, 16:34

На пожарную безопасность в школах и детсадах потратили 13,6 миллиона рублей

3 320
#образование
1

А на антитеррористические мероприятия - почти в два раза больше.

В минувшем году из бюджетов всех уровней на антитеррористические мероприятия в учреждениях образования Липецкой области было израсходовано более 26 миллионов рублей, а на обеспечение пожарной безопасности 13, 6 миллиона рублей. Такие цифры были озвучены на областной комиссии по делам несовершеннолетних.

В целях повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз в 2018 году муниципалитетам будет выделено 12 миллионов рублей.

В целях антитеррористической защищённости сегодня прямой связью с органами МВД (Росгвардии) оснащены 398 образовательных организаций (56,5%); имеют вывод сигнала на пульты частных охранных предприятий 118 организаций (16,7%), системами видеонаблюдения оборудованы 472 организации (67,0%); ограждение в наличии по всему периметру и исправно в 684 образовательных учреждениях (97,2%); наружное освещение территории имеют 704 организации (100%);

Охрана учреждений образования осуществляется: подразделениями МВД (Росгвардии) – они охраняют 46 образовательных организаций (6,5%), сотрудники ЧОП обеспечивают безопасность в 160 организациях (22,7%), штатные сотрудники (сторожа) – в 498 (70,7%).
3 320
#образование
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рикитави

30 минут назад
Завтра пройдусь по школе, ученики пишите о своих школах подробней , а то не равён час ,,,,,,,,,,,,,,, .
ответить

Анка

сегодня, 17:19
Родители, помните - власти и администрация о ваших детях думает в последнюю очередь! Научите детей правильному поведению в экстремальных ситуациях. Не надейтесь на чиновников и директоров, они думают что вы еще понарожаете.
ответить

Понеслась

сегодня, 17:00
Пиление денег
ответить

Еще в рубрике

Городские магистрали начнут ремонтировать горячим асфальтом, как только позволит погода
#дорожные работы
3
Городские магистрали начнут ремонтировать горячим асфальтом, как только позволит погода

21 минуту назад

Общество
Елецкие ондатры умилили пользователей соцсетей
#соцсети #ондатры #фото
2
Елецкие ондатры умилили пользователей соцсетей

сегодня, 16:59

Общество
Команда из Липецка прошла в четвертьфинал Премьер-лиги КВН
#КВН
Команда из Липецка прошла в четвертьфинал Премьер-лиги КВН

сегодня, 16:37

Общество
Липецкие чиновники не оставляют надежд купить седан на 1,7 млн рублей
#тендер #закупка
14
Липецкие чиновники не оставляют надежд купить седан на 1,7 млн рублей

сегодня, 16:26

Общество
Липчане смогут увидеть красивый звездопад
#звездопад #метеорный поток
2
Липчане смогут увидеть красивый звездопад

сегодня, 15:31

Общество
Липецкий медвежонок уехал в Киров
#зоопарк
6
Липецкий медвежонок уехал в Киров

сегодня, 15:29

Общество