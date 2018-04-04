На пожарную безопасность в школах и детсадах потратили 13,6 миллиона рублей

А на антитеррористические мероприятия - почти в два раза больше.

В минувшем году из бюджетов всех уровней на антитеррористические мероприятия в учреждениях образования Липецкой области было израсходовано более 26 миллионов рублей, а на обеспечение пожарной безопасности 13, 6 миллиона рублей. Такие цифры были озвучены на областной комиссии по делам несовершеннолетних.



В целях повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз в 2018 году муниципалитетам будет выделено 12 миллионов рублей.



В целях антитеррористической защищённости сегодня прямой связью с органами МВД (Росгвардии) оснащены 398 образовательных организаций (56,5%); имеют вывод сигнала на пульты частных охранных предприятий 118 организаций (16,7%), системами видеонаблюдения оборудованы 472 организации (67,0%); ограждение в наличии по всему периметру и исправно в 684 образовательных учреждениях (97,2%); наружное освещение территории имеют 704 организации (100%);



Охрана учреждений образования осуществляется: подразделениями МВД (Росгвардии) – они охраняют 46 образовательных организаций (6,5%), сотрудники ЧОП обеспечивают безопасность в 160 организациях (22,7%), штатные сотрудники (сторожа) – в 498 (70,7%).