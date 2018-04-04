Команда из Липецка прошла в четвертьфинал Премьер-лиги КВН

С 1 по 3 апреля в «Доме КВН» (ММЦ «Планета КВН») прошли игры 1/8 финала Премьер-лиги КВН. Липецк представляла команда «Громокошки», которая приняла участие во второй игре.

Несмотря, на достойное выступление ребят, по его итогам жюри не пригласило «Громокошек» в ¼ финала «напрямую», отправив в, так называемый «лист ожидания». Тем не менее, по окончании третьей игры липчане все-таки получили путевку в четвертьфинал. Причем, объявлявший это решение, Дмитрий Хрусталев (телеведущий Первого канала, в прошлом КВНщик) отметил, что, по его мнению, команда была достойна оказаться в следующем этапе «напрямую».

Так или иначе, первая липецкая команда КВН на Первом канале продолжает сезон, как и еще 13 коллективов со всей России. Традиционно, эфиры Премьер-лиги будут показаны на Первом канале летом.

Команда КВН «Громокошки» - чемпионы региональной «Университетской» лиги Международного Союза КВН, организаторами игр которой выступает творческое объединение «Молодежный проспект» под патронажем управления молодежной политики Липецкой области.