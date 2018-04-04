В Липецкой области до +11

В предстоящие трое суток на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, при прояснениях возможно похолодание до -6, днем от 6 до 11 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов тепла.

Самым теплым день 5 апреля в Липецке был в 2008 году: +21 градус, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1931 году — 16 градусов мороза.