Здоровье

57 минут назад

В школы Липецка возвращается карантин

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#карантин #ОРВИ #грипп
В школы Липецка возвращается карантин

Но теперь он частичный.

В школы Липецка возвращается карантин, правда, он - частичный.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, в липецких школах продолжается мониторинг посещаемости, и в случае регистрации гриппа и ОРВИ у 20% и более учащихся принимаются меры по частичному приостановлению занятий. По последним данным, на 4 апреля приостановлены занятия в 7-ми классах трёх школ города: это школы под номерами 18, 40, 59. Шесть классов ушли на карантин накануне, а один заявил о приостановлении занятий сегодня. Карантин продлится до 10 и 12 апреля соответственно.

Несмотря на завершение общегородского карантина, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Напомним, за прошлую неделю в Липецке был зарегистрирован 6771 случай ОРВИ и гриппа (73,8% всех случаев по области, в том числе гриппа 129 случаев). Показатели заболеваемости превышали пороговые уровни как среди совокупного населения, так и среди всех возрастных групп. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.

В нашем регионе сейчас циркулируют сразу три вируса гриппа: грипп А (H1N1), грипп А(H3N2), грипп В.

7 1843
#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (7)

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Ххххх

12 минут назад
Ну замучили уже со своим частичным карантином, только родителей злите, хотя бы уж тогда продлили до конца недели или для начальной школы, тугодумы, отправили детей в школы, тогда бы уж не писали про этот ЧАСТИЧНЫЙ карантин. Надоело одно и тоже читать,никакой логики нет. Холоднокровные бездари.....
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ИРИНЕ

12 минут назад
Либо ноги раздвигать.
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Ирина.

17 минут назад
Надо всех на домашнее обучение перевести, а школы закрыть. В итоге всё-равно, либо трусами на улице торговать у рынка, либо дворы подметать.
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526

30 минут назад
идиотизм
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Гидравлический Ампер

36 минут назад
Поддерживаю !#сволочи
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Ttt

42 минуты назад
С*В*Л*О*Ч*И. Зачем выпускали детей? У них что своих детей нет? Не жалко?
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Коллега

48 минут назад
Кто бы сомневался!!!! Уж очень много больных в поликлинниках. Зря открыли школы. Нужно было эту неделю ещё подождать!
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