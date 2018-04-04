Но теперь он частичный.

В школы Липецка возвращается карантин, правда, он - частичный.



Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, в липецких школах продолжается мониторинг посещаемости, и в случае регистрации гриппа и ОРВИ у 20% и более учащихся принимаются меры по частичному приостановлению занятий. По последним данным, на 4 апреля приостановлены занятия в 7-ми классах трёх школ города: это школы под номерами 18, 40, 59. Шесть классов ушли на карантин накануне, а один заявил о приостановлении занятий сегодня. Карантин продлится до 10 и 12 апреля соответственно.



Несмотря на завершение общегородского карантина, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области.



Напомним, за прошлую неделю в Липецке был зарегистрирован 6771 случай ОРВИ и гриппа (73,8% всех случаев по области, в том числе гриппа 129 случаев). Показатели заболеваемости превышали пороговые уровни как среди совокупного населения, так и среди всех возрастных групп. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.



В нашем регионе сейчас циркулируют сразу три вируса гриппа: грипп А (H1N1), грипп А(H3N2), грипп В.



