Общество

сегодня, 15:10

Март в Липецке был нормальным на все 100%

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#погода #осадки
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Март в Липецке был нормальным на все 100%

Метеорологи подвели итоги.

Как сообщили GOROD48 в липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпавшие в первый месяц весны в Липецке осадки оказались в пределах нормы. Всего за март — снегом ли, дождями ли — на землю областного центра упал 31мм осадков. Это 100% от нормы.

Вместе с этим своей нормы практически достигли и первые месяцы года. В январе в Липецке выпало 90% от нормы, или 34 мм осадков, а в феврале 95% от нормы, или 29 мм осадков.

Самый высокий снежный покров на метеоплощадке наблюдался 22-25 марта — это 57 см снега. Сейчас его осталось всего 18 см. Как указывают синоптики, на полях снежный покров должен быть еще тоньше.
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#погода #осадки
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Комментарии (2)

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777

сегодня, 15:35
Классическим межсезоньем (весной и осенью соответственно) фактически являются только апрель и октябрь. Остальные месяцы по климатическим признакам можно отнести к лету (май—сентябрь), либо к зиме (ноябрь—март).
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Собаковод

сегодня, 15:19
Весна! Снег тает. Солнышко светит все ярче и теплее... Скоро Зоолог вляпается в очередной раз в собачью какашку)
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