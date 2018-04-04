Март в Липецке был нормальным на все 100%

Метеорологи подвели итоги.

Как сообщили GOROD48 в липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпавшие в первый месяц весны в Липецке осадки оказались в пределах нормы. Всего за март — снегом ли, дождями ли — на землю областного центра упал 31мм осадков. Это 100% от нормы.



Вместе с этим своей нормы практически достигли и первые месяцы года. В январе в Липецке выпало 90% от нормы, или 34 мм осадков, а в феврале 95% от нормы, или 29 мм осадков.



Самый высокий снежный покров на метеоплощадке наблюдался 22-25 марта — это 57 см снега. Сейчас его осталось всего 18 см. Как указывают синоптики, на полях снежный покров должен быть еще тоньше.