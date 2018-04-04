Общество
49 минут назад
За страшные фото из поликлиник вручат призы
11 1000
Липчан призывают присоединиться к конкурсу.
Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» объявляет о начале фотоконкурса «Моя поликлиника (мой ФАП)». Его цель – привлечь внимание к состоянию организаций, в которых оказывают первичную медпомощь, указывает липецкое отделение ОНФ.
Стать участником конкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии, санитарных условиях, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания медпомощи в них.
Организаторы конкурса будут принимать работы по 30 сентября 2018. Работы участников будут публиковаться в социальных сетях. С 1 октября по 21 октября жюри подведет предварительные итоги и отберет примерно 50 самых ярких работ. После этого до 31 октября будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях Фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в
соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят 6 лучших работ. В ноябре будут объявлены итоги конкурса. Победителей ждут призы и подарки.
Стать участником конкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии, санитарных условиях, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания медпомощи в них.
Организаторы конкурса будут принимать работы по 30 сентября 2018. Работы участников будут публиковаться в социальных сетях. С 1 октября по 21 октября жюри подведет предварительные итоги и отберет примерно 50 самых ярких работ. После этого до 31 октября будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях Фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в
соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят 6 лучших работ. В ноябре будут объявлены итоги конкурса. Победителей ждут призы и подарки.
11 1000
антон
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