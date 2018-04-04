Общество

49 минут назад

За страшные фото из поликлиник вручат призы

11 1000
#поликлиника #фото #конкурс
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За страшные фото из поликлиник вручат призы

Липчан призывают присоединиться к конкурсу.

Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» объявляет о начале фотоконкурса «Моя поликлиника (мой ФАП)». Его цель – привлечь внимание к состоянию организаций, в которых оказывают первичную медпомощь, указывает липецкое отделение ОНФ.

Стать участником конкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии, санитарных условиях, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания медпомощи в них.

Организаторы конкурса будут принимать работы по 30 сентября 2018. Работы участников будут публиковаться в социальных сетях. С 1 октября по 21 октября жюри подведет предварительные итоги и отберет примерно 50 самых ярких работ. После этого до 31 октября будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях Фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в
соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят 6 лучших работ. В ноябре будут объявлены итоги конкурса. Победителей ждут призы и подарки.
11 1000
#поликлиника #фото #конкурс
1

Комментарии (12)

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антон

0 секунд назад
дастаточно сфоткать арменина и приз нашь
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Зоолог

9 секунд назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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САН.МЕЧТА

2 минуты назад
Первое место наше.
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Зоологу

2 минуты назад
Курильщики и парковщики на газонах "засрали" весь город.
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Управдом

3 минуты назад
Кто тут у нас друг человека?
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Сексопатолог

5 минут назад
Страсть к собакам - разновидность зоофилии. Собачников лечить нужно!
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Вау!

7 минут назад
Нащёлкаю Липецкую РБ!!! Приз мой! Такая разруха!
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Юрист

7 минут назад
Для борьбы с бессовестными собачниками предлагаю массово писать соответствующие заявления в прокуратуру, в том числе по вопросу причинения беспокойства и нарушения санитарных норм в месте проживания.
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НКВД

9 минут назад
Приглашаем участвовать в конкурсе "Суперстукач - 2018"!
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Собаковод

11 минут назад
Зоолог, опять вляпался?)))
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