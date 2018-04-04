Культура
сегодня, 13:59
Липчане посвящают цикл встреч Андрею Белому
Мероприятия состоятся в Лебедяни.
Знатоки жизни и творчества Андрея Белого, поэта и писателя Серебряного века русской литературы, съедутся в Лебедянь 14 апреля. Центральным событием этого дня станут Межрегиональные литературно-краеведческие чтения, посвящённые пребыванию в Лебедяни выдающегося поэта в 1932 году. Своё участие во встрече подтвердили сотрудники Мемориальной квартиры Андрея Белого (филиал Государственного музея А.С. Пушкина), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, института философии РАН, Антропософского общества в России, краеведческого музея г. Железнодорожный, Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области, сообщает Лебедянский фонд культуры.
Пленарное заседание и круглый стол на тему «Формирование культа места: дом-музей, квартира- музей, мемориальная доска. Принципы создания и восприятие» пройдут в актовом зале детской музыкальной школы им. К.Н. Игумнова (Советская ул., д. 9) с 10:00 до 13:00. В 13:00 в здании краеведческого музея по соседству (ул. Мира, 11) откроется выставка «Дневник закатов». Вместе с фрагментами города и его окрестностей на рисунках – красивые лебедянские закаты, которые так любил и ценил Андрей Белый.
В 17:00 в актовом зале детской музыкальной школы начнётся музыкальный вечер «Мост через столетие». Название программы отсылает к октябрю 1917 года. Это поэзия Серебряного века в контексте времени. В программе - как стихи, романсы, так и электронная музыка в современной аранжировке. Межрегиональные литературно-краеведческие чтения и сопутствующие мероприятия станут заключительным этапом реализации нашего проекта, реализуемого на средства гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения. На цикл мероприятии приглашаются все желающие и, прежде всего, учителя литературы, школьник и студенты, любители поэзии, музыки и истории родного края.
По вопросам участия стоит обращаться по адресу электронной почты: editor@lebedyan.com или по телефону: 8 910 463 1903
Пленарное заседание и круглый стол на тему «Формирование культа места: дом-музей, квартира- музей, мемориальная доска. Принципы создания и восприятие» пройдут в актовом зале детской музыкальной школы им. К.Н. Игумнова (Советская ул., д. 9) с 10:00 до 13:00. В 13:00 в здании краеведческого музея по соседству (ул. Мира, 11) откроется выставка «Дневник закатов». Вместе с фрагментами города и его окрестностей на рисунках – красивые лебедянские закаты, которые так любил и ценил Андрей Белый.
В 17:00 в актовом зале детской музыкальной школы начнётся музыкальный вечер «Мост через столетие». Название программы отсылает к октябрю 1917 года. Это поэзия Серебряного века в контексте времени. В программе - как стихи, романсы, так и электронная музыка в современной аранжировке. Межрегиональные литературно-краеведческие чтения и сопутствующие мероприятия станут заключительным этапом реализации нашего проекта, реализуемого на средства гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения. На цикл мероприятии приглашаются все желающие и, прежде всего, учителя литературы, школьник и студенты, любители поэзии, музыки и истории родного края.
По вопросам участия стоит обращаться по адресу электронной почты: editor@lebedyan.com или по телефону: 8 910 463 1903
Beula Oines