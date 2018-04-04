Двое липецких подростоков пытались торговать наркотиками, но попались у закладки

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о наркоторговле.

По версии следствия, несовершеннолетний липчанин в конце 2017 года вступил через социальную сеть "ВКонтакте" в преступный сговор с неустановленными сбытчиками наркотиков.

Липчанину сообщили места тайников с партиями наркотиков и адреса, по которым необходимо было произвести "закладки".

Для получения большей прибыли, которая зависела от количества распространенных наркотиков, подросток привлек к преступной деятельности и своего несовершеннолетнего друга.

Однако в январе в результате полицейской операции приятели были задержаны при попытке заложить наркотики в тайник.

При личном досмотре у подростков изъяли сильнодействующую наркотическую смесь в крупном размере.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности при расследовании уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.