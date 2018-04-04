Происшествия

сегодня, 13:34

Двое липецких подростоков пытались торговать наркотиками, но попались у закладки

8 948
#наркотики
Двое липецких подростоков пытались торговать наркотиками, но попались у закладки

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о наркоторговле.

По версии следствия, несовершеннолетний липчанин в конце 2017 года вступил через социальную сеть "ВКонтакте" в преступный сговор с неустановленными сбытчиками наркотиков.

Липчанину сообщили места тайников с партиями наркотиков и адреса,  по которым необходимо было произвести "закладки".

Для  получения большей прибыли, которая зависела от количества распространенных наркотиков, подросток привлек к преступной деятельности и своего несовершеннолетнего друга. 

Однако в январе в результате полицейской операции приятели были задержаны при попытке заложить наркотики в тайник.  

При личном досмотре у подростков  изъяли сильнодействующую наркотическую смесь в крупном размере.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности при расследовании уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

8 948
#наркотики

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Beula Oines

13 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
ответить

Кроха

20 минут назад
У вас ошибка в заголовке поста)
ответить

ментам

38 минут назад
надо было пацанят организовывать на доп.партию наркоты и брать уже оптовиков. Но ведь им невыгодно - крышевание бизнеса накроется
ответить

мент

41 минуту назад
Да пошли,вы,все,нам "палки" надо делать,а там,хоть,трава не расти
ответить

Уроды

44 минуты назад
Сидели в кустах ждали когда пацаны за закладкой придут...а раньше ее оттуда нельзя забрать и уничтожить ? Это называется провокация, дебилы...Когда нибудь вас нормальный судья из свидетелей в зале суда в обвиняемых переделает. Вы точно доиграитесь......
ответить

Твари!

54 минуты назад
Ничего, придёт день, и ваших выродков такие же мрази подставят! За всё в жизни надо платить...
ответить

Нонка

сегодня, 13:58
Пацанят осудят это точно А все ж вопрос -зачем провоцировать Подлость да и только
ответить

Позор

сегодня, 13:53
Опять пацанов ушатали и рады, а сбытчики у них как всегда не установлены.... когда этот цирк закончится. Вас самих за соучастие в 90 процентах Ваших липовых задержаний привлекать к уголовной ответственности надо... "в результате полицейской операции"- самим не сешно ?
ответить

Еще в рубрике

Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей
#взятка
30
Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей

сегодня, 12:12

Происшествия
В Липецке «КамАЗ» сбил 4-летнего мальчика
#авария #ДТП
7
В Липецке «КамАЗ» сбил 4-летнего мальчика

сегодня, 12:10

Происшествия
В Липецке украли … Липецк
#кража #вандалы #доска почёта
11
В Липецке украли … Липецк

сегодня, 12:04

Происшествия
Тело 80-летней пенсионерки нашли на улице Киевской
#труп
14
Тело 80-летней пенсионерки нашли на улице Киевской

сегодня, 08:49

Происшествия
В Липецке погиб 38-летний рабочий бетонного завода
#падение с высоты #несчастный случай
14
В Липецке погиб 38-летний рабочий бетонного завода

сегодня, 08:24

Происшествия
У муниципального предприятия Липецка похитили трактор
#кража
23
У муниципального предприятия Липецка похитили трактор

вчера, 17:53

Происшествия