Липецкие кинотеатры не заметили падения спроса из-за кемеровской трагедии

GOROD48 связался с представителями крупных кинотеатров Липецка и выяснил, сказалась ли трагедия в Кемерове на посещаемости киносеансов.



- Падения спроса на билеты мы не заметили. Все, кто ходил в кино, продолжают это делать, - рассказала GOROD48 менеджер сети «Киномакс» Анастасия. - Тем более, что у нас новый кинотеатр, он соответствует всем правилам пожарной безопасности, персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, все эвакуационные выходы открыты; проверки мы успешно прошли.



Впрочем, спрос на кино зависит и от сезона. Так, директор сети кинотеатров «Малина» Юлия Варавка рассказала, что сложно оценить спрос на билеты после кемеровской трагедии, так как посещение кинотеатров зависит от множества факторов. Например, липчане время перед Пасхой посвящают подготовке к православному празднику, а не походам в кино. Эту тенденцию в «Малине» заметили не один год назад. Юлия Варавка отметила, что спроса на кино сеть не заметила.



Представители кинотеатров прокомментировали и инициативу, обсуждаему в Государственной думе о размещении кинозалов исключительно на первых этажах торговых центров. Выступая в эфире телеканала «Россия 1», председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что парламент «обсуждает переформатирование деятельности торговых центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах».



В «Киномаксе» на возможность таких перемен отреагировали сдержанно. «Может быть, это и правильно», считает Анастасия, указывая, что для выполнения этих требований придется полностью перепланировать существующие залы и торговые центры.



В свою очередь Юлия Варавка говорит, что перепланировка зданий и переезды на нижние этажи — это, в первую очередь, немалые финансовые затраты и удар по бизнесу. Кроме того, директор сети кинотеатров «Малина» заметила, что размещение кинозалов на верхних этажах зданий — не приходить маркетологов, а мировая практика. Геометрия кинозалов не позволяет разместить их на первых этажах, в том числе и из-за пожарной безопасности.



- Если кинозалы размещены на верхних этажах, то у них обязательно есть специальные пожарные лестницы, - рассказала Юлия Варавка. - Кроме того, как нахождение кинотеатра на первом или последнем этаже обезопасит зрителей, если кто-то просто закроет дверь зала… Как это скажется на квалификации персонала? Их умение или неумение действовать при пожаре от переезда не изменятся. По этой логике надо запретить все высотные дома. Существующие залы просто невозможно перенести, а вот строить новые с учетом появившихся требований...К этому вопросу все равно надо подходить со здравым смыслом и не решать его сгоряча. Вместо переездов кинотеатров на первые этажи власти стоило бы задуматься о том, как научить людей действовать при пожаре в местах массового скопления людей. Например, приглашать на объекты специалистов из МЧС, чтобы те обучали персонал, систематически проводили инструктаж; делать качественные проверки соблюдения требований безопасности. Именно так надо работать.



Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок, большинство из которых оказались в запертом кинозале. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, проверки ТРЦ пожарными инспекторами проходили недобросовестно, а пожароопасность и состояние комплекса недооценивались. Позднее заместитель начальника главы МЧС по Кемеровской области Павел Кононов признал, что проверка 2016 года фактически не проводилась, а отчёты о проверке были фиктивными. В связи с трагедией президент России Владимир Путин объявил 28 марта Днём траура на всей территории РФ.



Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.