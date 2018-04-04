В России

52 минуты назад

Малышева резко ответила на критику за призыв отстреливать собак‍

137
#Малышева #отстрел собак #критика
Малышева резко ответила на критику за призыв отстреливать собак‍

Телеведущая Елена Малышева, заявившая о необходимости отстрела бродячих собак, резко ответила на критику зоозащитников в свой адрес.

Телеведущая Елена Малышева, которая в эфире программы «Жить здорово» заявила о необходимости отстреливать бродячих собак, прокомментировала свои слова.

«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребёнка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — рассказала RT Малышева.

29 марта в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Жить здорово», в котором обсуждалась проблема бродячих животных. В студию пришёл и музыкант Юрий Лоза, который рассказал, что стая собак загрызла мужа его племянницы.

«Это недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам. Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего», — заявила Малышева в ходе передачи.

Слова Малышевой не понравились защитникам животных. Краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина разместила петицию на сайте Change.org, а также обратилась в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.

Пантина обвиняет телеведущую в призывах к жестокому обращению с животными.
137
#Малышева #отстрел собак #критика

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Саратове загорелся торговый центр
#Саратов #пожар в торговом центре
В Саратове загорелся торговый центр

сегодня, 11:36

В России
Пенсионер в Москве зарезал соседа по палате
Пенсионер в Москве зарезал соседа по палате

вчера, 18:59

В России
В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити»
1
В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити»

вчера, 18:51

В России
#чемпионат мира по футболу
В принимающих матчи ЧМ-2018 городах расширят аккредитованные таксопарки

вчера, 14:43

В России
Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу
#кредит
Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу

вчера, 14:42

В России
Настя Рыбка согласилась признать свою вину‍
1
Настя Рыбка согласилась признать свою вину‍

вчера, 14:28

В России