На дрогах города в выходные будут ловить пьяных водителей

В течение трех дней с 6 по 8 апреля дорожные полицейские будут выявлять водителей в состоянии опьянения в усиленном режиме.

По статистике, за три месяца этого года на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 737 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе 97 из них сели за руль, будучи уже лишенными водительского удостоверения за это же нарушение.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.