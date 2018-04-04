Общество

сегодня, 12:12

На дрогах города в выходные будут ловить пьяных водителей

6 331
#правила дорожного движения
На дрогах города в выходные будут ловить пьяных водителей

В течение трех дней с 6 по 8 апреля дорожные полицейские будут выявлять водителей в состоянии опьянения в усиленном режиме.

По статистике, за три месяца этого года на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 737 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе 97 из них сели за руль, будучи уже лишенными водительского удостоверения за это же нарушение.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и  за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

6 331
#правила дорожного движения

Комментарии (6)

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с 4 по 5 апреля

3 минуты назад
можно и бухими поездить
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ловить-сажать

10 минут назад
их круглосуточно ловить надо.счет на тысячи пойдет
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а

11 минут назад
в первую очередь пусть проверят аффтора данной статейки
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*

33 минуты назад
а дрог дилеры на чем передвигаются по нашему мегаполису?
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Гидравлический Ампер

49 минут назад
ДРОГИ - слова близкие по значению. ДРОГА , -и, вин. дрогу, мн. дроги, дрог, дрогам, ж. Продольный брус в повозке, соединяющий переднюю ось с задней Авторы похоже не стали дожидаться выххожных)))
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Утесов

50 минут назад
эх дроги дроги .гавно грязь имусора.
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