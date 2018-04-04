сегодня, 12:12
Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей
Возбуждены уголовные дела.
Подобный случай произошел в тот же день в Ельце. Инспекторы ДПС выявили отсутствие страхового полиса ОСАГО у 27-летнего водителя «ВАЗ-2109» и начали составлять административный материал. Молодой человек предложил сотрудниками полиции деньги в размере 400 рублей. При этом парень также был предупрежден об уголовной ответственности за дачу взятки. Сотрудники ГИБДД отказались от вознаграждения и сообщили о случившемся. По данному факту проводится расследование.
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