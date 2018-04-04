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Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей

14 703
#взятка
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Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей

Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, утром третьего апреля утром в Липецке на улице Зои Космодемьянской сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту» под управлением 45-летнего мужчины, который совершил обгон на нерегулируемом пешеходном переходе. Во время составления протокола водитель предложил полицейским пяти тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Его предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но нарушителя это не остановило. Автоинспекторы от денег отказались и сообщили о происшедшем в дежурную часть. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подобный случай произошел в тот же день в Ельце. Инспекторы ДПС выявили отсутствие страхового полиса ОСАГО у 27-летнего водителя «ВАЗ-2109» и начали составлять административный материал. Молодой человек предложил сотрудниками полиции деньги в размере 400 рублей. При этом парень также был предупрежден об уголовной ответственности за дачу взятки. Сотрудники ГИБДД отказались от вознаграждения и сообщили о случившемся. По данному факту проводится расследование.


14 703
#взятка
1

Комментарии (14)

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В больнице мвд

3 минуты назад
Зато,взятками не гребуют,со своих дерут...
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липчанка

9 минут назад
"герои" медаль им.
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Светалана

10 минут назад
дважды это очень много
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Френк

16 минут назад
Страх приведет к темной стороне. Страх рождает гнев; гнев рождает ненависть; ненависть — залог страданий. Я сильный страх в тебе ощущаю. Магистр Йод а
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Френк

17 минут назад
Наконец, мы встретимся с Джедаями. Наконец-то, сможем отомстить. Дарт Мол.
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удивительное время

18 минут назад
а я удивлялся почему снег в апреле лежит..вот оно оказывается что...
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Wowa

18 минут назад
Совсем охамел клиент - несут всякую мелочь...
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Арсит

26 минут назад
Там ОСБ рулило.... Теперь их будут опасаться....
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Теперь

30 минут назад
Мы их любить должны? Горбатых могила исправит.....
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Хорош вам

34 минуты назад
Эти клоуны в погонах прсле ФСБешного приема все лытки себе п о о б д р и с та л и, ходят как неприкаяннные всего боятся.. нормально чертей шуганули....ФСБ респект и уважуха!!
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