Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей

Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, утром третьего апреля утром в Липецке на улице Зои Космодемьянской сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту» под управлением 45-летнего мужчины, который совершил обгон на нерегулируемом пешеходном переходе. Во время составления протокола водитель предложил полицейским пяти тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Его предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но нарушителя это не остановило. Автоинспекторы от денег отказались и сообщили о происшедшем в дежурную часть. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подобный случай произошел в тот же день в Ельце. Инспекторы ДПС выявили отсутствие страхового полиса ОСАГО у 27-летнего водителя «ВАЗ-2109» и начали составлять административный материал. Молодой человек предложил сотрудниками полиции деньги в размере 400 рублей. При этом парень также был предупрежден об уголовной ответственности за дачу взятки. Сотрудники ГИБДД отказались от вознаграждения и сообщили о случившемся. По данному факту проводится расследование.