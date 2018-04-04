В Липецке украли … Липецк

Вандалы испортили доску почета.

На улице Гагарина испортили Доску почета «Трудовая слава Липецка». Вандалы оторвали от стенда у Быханова сада табличку с видами города и погнули одно из изображений.



Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, к доске уже выехали специалисты муниципальной службы. Им предстоит оценить ущерб. Также известно, что стенд будут обновлять. Но точные сроки — в ближайшее время или в канун Дня города — определят позже.