Происшествия

сегодня, 12:04

В Липецке украли … Липецк

4 792
#кража #вандалы #доска почёта
В Липецке украли … Липецк

Вандалы испортили доску почета.

На улице Гагарина испортили Доску почета «Трудовая слава Липецка». Вандалы оторвали от стенда у Быханова сада табличку с видами города и погнули одно из изображений.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, к доске уже выехали специалисты муниципальной службы. Им предстоит оценить ущерб. Также известно, что стенд будут обновлять. Но точные сроки — в ближайшее время или в канун Дня города — определят позже.
4 792
#кража #вандалы #доска почёта

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Слава КПСС

47 секунд назад
Убрать это поскудства ! Все эти доски пережиток комунистического прошлого . Наш губернатор бывший первый секретарь райкома партии привык лизать у вышестоящего руководства. Вот и при новой власти продолжает лизать .
ответить

Яя

48 минут назад
Что за очколизов там повесили?
ответить

Гидравлический Ампер

сегодня, 12:16
Любит наш народ всякое ....свой город)))
ответить

Нет слов

сегодня, 12:16
По ходу этому тербунску подкрадывается медленно Киздец полнейший!,,,
ответить

Еще в рубрике

Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей
#взятка
14
Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей

сегодня, 12:12

Происшествия
В Липецке «КамАЗ» сбил 4-летнего мальчика
#авария #ДТП
3
В Липецке «КамАЗ» сбил 4-летнего мальчика

сегодня, 12:10

Происшествия
Тело 80-летней пенсионерки нашли на улице Киевской
#труп
14
Тело 80-летней пенсионерки нашли на улице Киевской

сегодня, 08:49

Происшествия
В Липецке погиб 38-летний рабочий бетонного завода
#падение с высоты #несчастный случай
11
В Липецке погиб 38-летний рабочий бетонного завода

сегодня, 08:24

Происшествия
У муниципального предприятия Липецка похитили трактор
#кража
23
У муниципального предприятия Липецка похитили трактор

вчера, 17:53

Происшествия
В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей
#кража
16
В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей

вчера, 17:50

Происшествия