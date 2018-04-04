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Стрельба в штаб-квартире YouTube не связана с терроризмом‍

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#YouTube #стрельба
Стрельба в штаб-квартире YouTube не связана с терроризмом‍

Стрельба, произошедшая во вторник в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния), по предварительным данным, не имеет отношения к терроризму. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Стрельба, произошедшая во вторник в штаб-квартире видеосервиса YouTube в Калифорнии, не связана, по предварительным данным, с терроризмом, - передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

По данным американского телеканала, инцидент произошел на почве бытового конфликта.

Также сообщается, что стрельба началась на территории кафетерия на открытой террасе в штаб-квартире компании. Об этом сообщил телеканал NBC.

Подозреваемой, открывшей стрельбу, была женщина тридцати лет. По данным полиции, она покончила с собой.

В результате происшествия четыре человека пострадали. Отмечается, что в больницу Сан-Франциско были доставлены три человека с ранениями — две женщины в возрасте 32 и 27 лет и 36-летний мужчина. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Первыми об инциденте сообщили сотрудники компании в социальной сети Twitter. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим.

На месте происшествия продолжают находиться сотрудники правоохранительных органов. В штаб-квартире YouTube работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.
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#YouTube #стрельба

Комментарии (1)

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сегодня, 12:09
кого-то заставили за вольнова ответить)))
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