Стрельба в штаб-квартире YouTube не связана с терроризмом‍

Стрельба, произошедшая во вторник в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния), по предварительным данным, не имеет отношения к терроризму. Об этом сообщила телекомпания ABC.





По данным американского телеканала, инцидент произошел на почве бытового конфликта.



Также сообщается, что стрельба началась на территории кафетерия на открытой террасе в штаб-квартире компании. Об этом сообщил телеканал NBC.



Подозреваемой, открывшей стрельбу, была женщина тридцати лет. По данным полиции, она покончила с собой.



В результате происшествия четыре человека пострадали. Отмечается, что в больницу Сан-Франциско были доставлены три человека с ранениями — две женщины в возрасте 32 и 27 лет и 36-летний мужчина. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии.



Первыми об инциденте сообщили сотрудники компании в социальной сети Twitter. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим.



На месте происшествия продолжают находиться сотрудники правоохранительных органов. В штаб-квартире YouTube работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.

Стрельба, произошедшая во вторник в штаб-квартире видеосервиса YouTube в Калифорнии, не связана, по предварительным данным, с терроризмом, - передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.По данным американского телеканала, инцидент произошел на почве бытового конфликта.Также сообщается, что стрельба началась на территории кафетерия на открытой террасе в штаб-квартире компании. Об этом сообщил телеканал NBC.Подозреваемой, открывшей стрельбу, была женщина тридцати лет. По данным полиции, она покончила с собой.В результате происшествия четыре человека пострадали. Отмечается, что в больницу Сан-Франциско были доставлены три человека с ранениями — две женщины в возрасте 32 и 27 лет и 36-летний мужчина. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии.Первыми об инциденте сообщили сотрудники компании в социальной сети Twitter. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим.На месте происшествия продолжают находиться сотрудники правоохранительных органов. В штаб-квартире YouTube работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.