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В Саратове загорелся торговый центр

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#Саратов #пожар в торговом центре
В Саратове загорелся торговый центр

Из торгового центра эвакуировали более 200 человек.

В среду утром в Саратове начался пожар в ТЦ "Триумф Молл", - сообщает ФАН со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, загорелся магазин "М-Видео". Торговый центр "Триумф Молл" находится на улице Зарубина, 167 – недалеко от центра города.

Около 200 человек эвакуировали из торгового центра "Триумф Молл" в Саратове из-за задымления, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В среду в ТЦ произошло короткое замыкание, в результате которого было задымление. Из здания эвакуировано около 200 человек, пострадавших в результате ЧП нет", - сказала собеседница.

Она уточнила, что открытого огня в здании не было, однако сотрудники ТЦ все равно решили эвакуировать всех, кто находился в "Триумфе". "В торговом центре сработала сигнализация, эвакуация граждан прошла без помех, никаких препятствий к этому не было", - отметили в управлении МЧС, отвечая на вопрос о работе эвакуационных выходов.

"На место выезжали 12 единиц техники, но уже на месте был дан отбой всем оперативным службам, так как ЧП было ликвидировано", - подчеркнули в главке.

Как уточнила руководитель пресс-службы администрации города Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина "М-Видео", площадь возгорания составила 0,5 кв. м.

"Причины еще установят специалисты, но, вероятно, речь идет о сбое в работе аппаратуры, а не о человеческом факторе", - сказала она.

"Триумф молл" - один из крупнейших торгово-развлекательных центров Саратова, расположенный на улице Зарубина, в самом центре города. ТРЦ работает с 2010 года, на территории двухэтажного центра расположены магазины, а также несколько кафе, кинотеатр и детские площадки.

Напомним, ранее, 25 марта, пожар произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В огне погибли 64 человека, еще 79 пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.
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#Саратов #пожар в торговом центре

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