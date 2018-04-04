В Липецкой области реки продолжают выходить из берегов

Подтоплены дороги еще в трех районах.

Сегодня днем в Липецкой области оказались подтоплены еще три дороги - одна из-за подъема реки Дон у села Красная Заря Данковского района, вторая - у села Пятницкое Измалковского района, здесь вышла из берегов река Быстрая Сосна, третья - у села Русская Казинка Долгоруковского района, где поднялся уровень воды в реке Олым.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, жизнеобеспечение населения сел не нарушено и осуществляется через альтернативные дороги.

Напомним, что вчера были подтоплены дороги в Лебедянском, Елецком и Воловском районах. Вода залила второстепенную дорогу у села Большие Кузьминки Липецкого района.