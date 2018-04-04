Общество

сегодня, 11:32

В Липецкой области реки продолжают выходить из берегов

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#паводок
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В Липецкой области реки продолжают выходить из берегов

Подтоплены дороги еще в трех районах.

Сегодня днем в Липецкой области оказались подтоплены еще три дороги - одна из-за подъема реки Дон  у села Красная Заря Данковского района, вторая - у села Пятницкое Измалковского района, здесь вышла из берегов река Быстрая Сосна, третья - у села Русская Казинка Долгоруковского района, где поднялся уровень воды в реке Олым. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, жизнеобеспечение населения сел не нарушено и осуществляется через альтернативные дороги.

Напомним, что вчера были подтоплены дороги в Лебедянском, Елецком и Воловском районах. Вода залила второстепенную дорогу у села Большие Кузьминки Липецкого района.

2 1216
#паводок
2

Комментарии (2)

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Гидравлический Ампер

сегодня, 12:02
О, уточки:-)! Почему-то вспомнил нашего премьера министера "Онвамнедимона. С чего бы это?
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Месный

сегодня, 11:52
Грамотеи сначала узнайте как правильно называется село, НЕУЧИ
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