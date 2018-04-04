Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото‍

Президент Турции Тайип Эрдоган во время совместного фотографирования с президентом России попросил одну из трех стоящих около Путина девушек перейти на его сторону, чтобы гармонизировать фотографию.





Сначала на площади перед дворцом президента Турции состоялась торжественная церемония встречи лидеров. Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, президенты представили друг другу свои делегации.



Затем участники встречи решили сделать памятное фото. В это время Эрдоган заметил, что с его стороны стоят исключительно мужчины, а рядом с Путиным — сразу три женщины.



Тогда турецкий президент решил позаботиться о композиции будущего кадра и попросил одну из представительниц прекрасного пола перейти на его сторону. В итоге женщина встала рядом с Эрдоганом, который после этого стал позировать с большей охотой.



Встреча лидеров России и Турции состоялась 3 апреля. Главы государств в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС "Аккую" и начали двусторонние переговоры.



Стороны, в частности, обсудили турецкую операцию "Оливковая ветвь" в Сирии, "дело Скрипаля" и дальнейшее развитие отношений. Забавный случай произошел во время встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, куда российский лидер прибыл с рабочим визитом, - пишут "Известия" Сначала на площади перед дворцом президента Турции состоялась торжественная церемония встречи лидеров. Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, президенты представили друг другу свои делегации.Затем участники встречи решили сделать памятное фото. В это время Эрдоган заметил, что с его стороны стоят исключительно мужчины, а рядом с Путиным — сразу три женщины.Тогда турецкий президент решил позаботиться о композиции будущего кадра и попросил одну из представительниц прекрасного пола перейти на его сторону. В итоге женщина встала рядом с Эрдоганом, который после этого стал позировать с большей охотой.Встреча лидеров России и Турции состоялась 3 апреля. Главы государств в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС "Аккую" и начали двусторонние переговоры.Стороны, в частности, обсудили турецкую операцию "Оливковая ветвь" в Сирии, "дело Скрипаля" и дальнейшее развитие отношений.