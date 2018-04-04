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«Управляшка» оставила липецких коммунальщиков без денег

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#АДСЛ #Спутник #суд #ЖКХ
«Управляшка» оставила липецких коммунальщиков без денег

«Управляшка» оставила липецких коммунальщиков без денег

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» к управляющей компании «Спутник». Городские аварийщики выдвинули УК финансовые претензии и указали на долг коммунальной организации.

Как указано в решении ведомства, в суде рассматривали ситуацию, сложившуюся в марте-декабре 2017 года. Несмотря на заключенный ранее договор, «управляшка» оставила городских спасателей без оплаты счетов. В соответствии с контрактом услуги аварийщиков стоили 0,8 рублей с каждого квадратного метра жилого фонда в сутки. МУП выставил «Спутнику» счет более чем в 4 млн рублей. Эту сумму «управляшка» оспаривать не стала.

Суд решил взыскать с УК «Спутник» 4 097 163 рубля в счет оказанных услуг, а также пошлину в 43 486 рублей. «Управляшка» может воспользоваться правом и оспорить решение в Воронеже.
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#АДСЛ #Спутник #суд #ЖКХ

Комментарии (2)

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Зоолог

28 минут назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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УК спутник

59 минут назад
Ну новость, прямо трэш! Когда коту нечего делать, он вылизывается, а здесь статьи из пальца высасывают. Лучше напишите, а куда Мойша Есипович из АДСу свалил?
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