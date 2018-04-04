Из Липецкой области уходят дожди, днем потеплеет до +10

4-6 апреля атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 3-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем от 5 до 10 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов тепла.

Самым теплым день 4 апреля в Липецке был в 1990 году: +23 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1931 году — 13 градусов мороза.