Общество
сегодня, 21:22
Из-за огромных ям на дороге два автомобиля остались без колес
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Компенсацию ущерба липчане намерены требовать с администрации через суд.
Поговорка "вместе со снегом сошел асфальт" получила подтверждение сегодня утром в поселке Матырской. Здесь на улице Саратова после наезда на две огромные ямы почти одновременно получили повреждения автомобили "Лада Калина" и "Лада Приора". Одна машина осталась без колеса, вторая - сразу без двух.
Водители вызвали автоинспекторов, однако прибывший из Грязей экипаж отказался фиксировать аварию, объяснив это иной подведомственностью территории. Следом за ними быстро появились дорожники и попытались засыпать ямы, но владельцы автомобилей помешали им это сделать до оформления происшествия. В итоге водители ждали инспекторов ГИБДД 12(!) часов.
Как рассказала GOROD48 владелица одной из машин, понесенный ущерб она оценивает в 15 - 20 тысяч рублей. Липчанка намерена обратится в суд с иском к организации ответственной за состояние дороги.
Водители вызвали автоинспекторов, однако прибывший из Грязей экипаж отказался фиксировать аварию, объяснив это иной подведомственностью территории. Следом за ними быстро появились дорожники и попытались засыпать ямы, но владельцы автомобилей помешали им это сделать до оформления происшествия. В итоге водители ждали инспекторов ГИБДД 12(!) часов.
Как рассказала GOROD48 владелица одной из машин, понесенный ущерб она оценивает в 15 - 20 тысяч рублей. Липчанка намерена обратится в суд с иском к организации ответственной за состояние дороги.
10 1759
Тоже водитель
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Инженер
Губернатор
фу даж противно
ЛипЛипыч
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