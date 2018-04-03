Из-за огромных ям на дороге два автомобиля остались без колес

Компенсацию ущерба липчане намерены требовать с администрации через суд.

Поговорка "вместе со снегом сошел асфальт" получила подтверждение сегодня утром в поселке Матырской. Здесь на улице Саратова после наезда на две огромные ямы почти одновременно получили повреждения автомобили "Лада Калина" и "Лада Приора". Одна машина осталась без колеса, вторая - сразу без двух.



Водители вызвали автоинспекторов, однако прибывший из Грязей экипаж отказался фиксировать аварию, объяснив это иной подведомственностью территории. Следом за ними быстро появились дорожники и попытались засыпать ямы, но владельцы автомобилей помешали им это сделать до оформления происшествия. В итоге водители ждали инспекторов ГИБДД 12(!) часов.



Как рассказала GOROD48 владелица одной из машин, понесенный ущерб она оценивает в 15 - 20 тысяч рублей. Липчанка намерена обратится в суд с иском к организации ответственной за состояние дороги.





