Общество

сегодня, 21:22

Из-за огромных ям на дороге два автомобиля остались без колес

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#авария #ДТП #Липецк-яма
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Из-за огромных ям на дороге два автомобиля остались без колес

Компенсацию ущерба липчане намерены требовать с администрации через суд.

Поговорка "вместе со снегом сошел асфальт" получила подтверждение сегодня утром в поселке Матырской. Здесь на улице Саратова  после наезда на две огромные ямы почти одновременно получили повреждения автомобили  "Лада Калина" и "Лада Приора". Одна машина осталась без колеса, вторая - сразу без двух.

Водители вызвали автоинспекторов, однако прибывший из Грязей экипаж отказался фиксировать аварию, объяснив это иной подведомственностью территории. Следом за ними быстро появились дорожники и попытались засыпать ямы, но владельцы автомобилей помешали им это сделать до оформления происшествия. В итоге водители ждали инспекторов ГИБДД 12(!) часов.

Как рассказала GOROD48 владелица одной из машин, понесенный ущерб она оценивает в 15 - 20 тысяч рублей. Липчанка намерена обратится в суд с иском к организации ответственной за состояние дороги.


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#авария #ДТП #Липецк-яма
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Комментарии (10)

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Как гость
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Тоже водитель

22 минуты назад
30 лет за рулём ни одного пробитого колеса. Как вы умудряетесь, научите. Помню 90е годы, когда со сходом снега две недели не ездил, ждал пока ямы залатают и после каждой весны - ремонт подвески.
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/////

23 минуты назад
Какой мэр такие и дороги.
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Инженер

36 минут назад
Тут асфальт спецально такой варят по консистенции что бы долго не лежал,2 года и на ямочный ремонт,все дорожники в Липецке работают по сговору а иначе деньги федералы перестанут рпспределять на "нас". Распил там конкретный идет,они сейчас уже руки потирают
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Губернатор

52 минуты назад
21-й век, Нужно в Липецке нового губернатора!!! Сразу будут дороги, а этого к Тулееву в отпуск
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фу даж противно

сегодня, 22:12
кукиш с маслом там отсудишь....один гемор на опу...не советую
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ЛипЛипыч

сегодня, 22:05
Да что вы пристали с этими дорогами.Вспомните ещё Гулю.Уроды
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абрэк

сегодня, 22:04
в суд это не работает единственный действенный способ это выложить этот материал на иностранный сайт, например rebbit, пусть за границей знают какая овца у власти
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гость

сегодня, 21:57
совсем оборзел мэр, все дороги раздрочены в хлам! иванова в отставку как тулеева
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Укуренный чурка на Порше

сегодня, 21:53
А где тут машины-то?
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21-й век

сегодня, 21:51
на дороги по-липецки требуются миллиарды, на их ремонт - триллиарды. Главное не забывать потоньше слоем размазывать...Современные технологии на дворе....
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