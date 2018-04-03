Общество

сегодня, 20:32

Под Липецком горнолыжники оказались отрезаны большой водой

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#паводок #половодье #
Под Липецком горнолыжники оказались отрезаны большой водой

Речушка Кузьминка вышла из берегов и перелилась через дорогу.

Как сообщают наши читатели, сегодня около 15.50 при подъезде к горнолыжному комплексу в селе Большая Кузьминка Липецкого района, был размыт паводком участок дороги (перед въездом в комплекс). Первыми с проблемой столкнулись родители, подвозившие детей на занятия горнолыжной секции. Дорогу им преградил бурный поток воды. Еще вчера с ним едва справлялись проложенные под переезд трубы большого диаметра. Но сегодня вода пошла верхом через насыпь. Ситуация осложнилась тем, что насыпное покрытие стало быстро размываться взбунтовавшейся водой. А поскольку подъезд к парку был основным, в ловушке могли оказаться не только посетители комплекса, но и его сотрудники с личным транспортом.


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#паводок #половодье #

Комментарии (8)

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Ай нане

6 минут назад
Обратите внимание, как владелец самого крутого Горнолыжного комплекса в Черноземье сделал дорогу - набросал глины и шлака, даже не укрепил бетоном и не положил асфальт. естественно, ее размоет. скажи Белкин, разве еврейская диаcпора тебя такому учила ? Не позорь папу
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Привет Белкину

26 минут назад
короче там скоро трансформаторы уйдут под воду, а газопровод уже ушел
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Ну че Белкин

30 минут назад
Я там сегоднгя был - вода стоит даже во дворах домов из-за того, что чурки-строители в декабре делали дорогу по чурекски. А прораб у них была телка св розовых штанах лет 25 . Они дорогу отсыпали и сделали затор на путин воды> Все по еврейски.
ответить

Ну че Белкин

30 минут назад
Я там сегоднгя был - вода стоит даже во дворах домов из-за того, что чурки-строители в декабре делали дорогу по чурекски. А прораб у них была телка св розовых штанах лет 25 . Они дорогу отсыпали и сделали затор на путин воды> Все по еврейски.
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1

35 минут назад
это все потомуч что дятел директор неправильно отсыпал дорогу - там всю Кузьминку затопило,
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Обыватель

47 минут назад
Зря Вы,я на Вас не кидаюсь,а пытаюсь вести диалог
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Ха ха

сегодня, 20:49
До августа кататься будете?ни накатаются никак
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Говнолыжник

сегодня, 20:40
Иду на лыжах, ветер в харю, вода рекой, а я вуярю
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