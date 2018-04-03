Под Липецком горнолыжники оказались отрезаны большой водой

Речушка Кузьминка вышла из берегов и перелилась через дорогу.

Как сообщают наши читатели, сегодня около 15.50 при подъезде к горнолыжному комплексу в селе Большая Кузьминка Липецкого района, был размыт паводком участок дороги (перед въездом в комплекс). Первыми с проблемой столкнулись родители, подвозившие детей на занятия горнолыжной секции. Дорогу им преградил бурный поток воды. Еще вчера с ним едва справлялись проложенные под переезд трубы большого диаметра. Но сегодня вода пошла верхом через насыпь. Ситуация осложнилась тем, что насыпное покрытие стало быстро размываться взбунтовавшейся водой. А поскольку подъезд к парку был основным, в ловушке могли оказаться не только посетители комплекса, но и его сотрудники с личным транспортом.





