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Пенсионер в Москве зарезал соседа по палате

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Пенсионер в Москве зарезал соседа по палате

Мужчина мешал ему спать

Московские следователи задержали пациента, зарезавшего соседа по палате, который своими стонами мешал ему спать, - сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управления СКР.

Бездыханное тело мужчины нашли в его палате сегодня утром. По предварительным данным, он был убит двумя ударами ножа.

Подозреваемый пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать. После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжится проведение следственных действий.
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